Лучший снайпер прошлого регулярного чемпионата НХЛ Мэттьюс пропустит Матч звезд

ТАСС, 27 января. Американский нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс не примет участия в Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за травмы, его заменит финский форвард «Флориды» Александр Барков. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба НХЛ.

Пресс-служба «Торонто» в пятницу сообщила, что Мэттьюс получил травму колена и будет вынужден пропустить как минимум три недели из-за повреждения. Форвард получил травму в домашней встрече против «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ) 26 января.

Мэттьюс был выбран для участия в Матче звезд по результатам голосования среди болельщиков. Вместо американца в команде Атлантического дивизиона выступит капитан «Флориды» Барков. В нынешнем сезоне Мэттьюс набрал 53 очка (25 шайб + 28 результативных передач) в 47 матчах. Барков имеет на своем счету 43 очка (13 + 30) в 40 играх.

Матч звезд НХЛ пройдет с 3 по 4 февраля в Санрайзе (США, штат Флорида). На соревнованиях выступят девять российских игроков — нападающие Александр Овечкин «(Вашингтон»), Андрей Свечников («Каролина»), Никита Кучеров («Тампа»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис») и Артемий Панарин («Рейнджерс»), а также вратари Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Андрей Василевский («Тампа») и Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»).