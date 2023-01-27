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27 января, источник: ТАСС

Лучший снайпер прошлого регулярного чемпионата НХЛ Мэттьюс пропустит Матч звезд

Нападающий «Торонто» получил травму в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» 26 января.

Торонто
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Источник: Reuters

ТАСС, 27 января. Американский нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс не примет участия в Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за травмы, его заменит финский форвард «Флориды» Александр Барков. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба НХЛ.

Пресс-служба «Торонто» в пятницу сообщила, что Мэттьюс получил травму колена и будет вынужден пропустить как минимум три недели из-за повреждения. Форвард получил травму в домашней встрече против «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ) 26 января.

Мэттьюс был выбран для участия в Матче звезд по результатам голосования среди болельщиков. Вместо американца в команде Атлантического дивизиона выступит капитан «Флориды» Барков. В нынешнем сезоне Мэттьюс набрал 53 очка (25 шайб + 28 результативных передач) в 47 матчах. Барков имеет на своем счету 43 очка (13 + 30) в 40 играх.

Матч звезд НХЛ пройдет с 3 по 4 февраля в Санрайзе (США, штат Флорида). На соревнованиях выступят девять российских игроков — нападающие Александр Овечкин «(Вашингтон»), Андрей Свечников («Каролина»), Никита Кучеров («Тампа»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис») и Артемий Панарин («Рейнджерс»), а также вратари Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Андрей Василевский («Тампа») и Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»).

Мэттьюсу 25 лет, он выступает за «Торонто» с 2016 года. В прошлом сезоне хоккеист забросил 60 шайб, став лучшим снайпером регулярного чемпионата («Морис Ришар трофи»). Нападающий установил рекорд серди игроков, родившихся в США, по количеству голов в одном регулярного чемпионате, превзойдя достижение Джимми Карсона (сезон-1987/88) и Кевина Стивенса (1992/93), на счету которых было по 55 результативных бросков. По итогам прошлого сезона Мэттьюса признали самым ценным игроком регулярного чемпионата («Харт трофи») и лучшим хоккеистом по мнению игроков НХЛ («Тед Линдсей эворд»).

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Торонто
3:2ОТ
1:0, 0:2, 1:0
Рейнджерс
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