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09:13 (мск), источник: ТАСС

Марченко стал третьим игроком в истории НХЛ, набравшим первые 13 очков в лиге за счет шайб

ТАСС, 28 января. «Ванкувер» в субботу обыграл «Коламбус» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2022

В составе победителей шайбы забросили Элиас Петтерссон (2, 53-я минуты), Куинн Хьюз (14), Илья Михеев (20), Дакота Джошуа (49). У «Коламбуса» дубль оформил Кирилл Марченко (3, 57).

22-летний Марченко забросил 12-ю и 13-ю шайбы в дебютном сезоне в НХЛ. Россиянин стал третьим игроком в истории НХЛ, набравшим первые 13 очков в лиге исключительно за счет заброшенных шайб. Ранее подобное удавалось канадцам Джо Мэлоуну (16 шайб в сезоне-1917/18) и Джону Маккиннону (13 голов в сезоне-1926/27).

Михеев набрал 100-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ, на его счету 49 шайб и 51 голевая передача. Российский нападающий выступает за «Ванкувер» с текущего сезона, с 2019 года он был игроком «Торонто». В нынешнем регулярном чемпионате Михеев в 46 играх забросил 13 шайб и отдал 15 голевых передач.

«Ванкувер» занимает шестое место в Тихоокеанском дивизионе, набрав 43 очка в 49 играх. «Коламбус» идет восьмым в Столичном дивизионе с 33 очками после 49 встреч. В следующем матче «Ванкувер» 7 февраля в гостях сыграет с «Нью-Джерси», «Коламбус» 29 января на выезде встретится с «Сиэтлом».

В другом матче игрового дня «Калгари» в гостях победил «Сиэтл» со счетом 5:2. Российский защитник «Калгари» Никита Задоров стал автором победной шайбы и сделал результативную передачу. Он забил восьмой гол в текущем сезоне и установил личный рекорд по этому показателю.

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5:2
3:1, 0:0, 2:1
Коламбус
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