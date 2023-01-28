Марченко стал третьим игроком в истории НХЛ, набравшим первые 13 очков в лиге за счет шайб

В составе победителей шайбы забросили Элиас Петтерссон (2, 53-я минуты), Куинн Хьюз (14), Илья Михеев (20), Дакота Джошуа (49). У «Коламбуса» дубль оформил Кирилл Марченко (3, 57).

22-летний Марченко забросил 12-ю и 13-ю шайбы в дебютном сезоне в НХЛ. Россиянин стал третьим игроком в истории НХЛ, набравшим первые 13 очков в лиге исключительно за счет заброшенных шайб. Ранее подобное удавалось канадцам Джо Мэлоуну (16 шайб в сезоне-1917/18) и Джону Маккиннону (13 голов в сезоне-1926/27).

Михеев набрал 100-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ, на его счету 49 шайб и 51 голевая передача. Российский нападающий выступает за «Ванкувер» с текущего сезона, с 2019 года он был игроком «Торонто». В нынешнем регулярном чемпионате Михеев в 46 играх забросил 13 шайб и отдал 15 голевых передач.

«Ванкувер» занимает шестое место в Тихоокеанском дивизионе, набрав 43 очка в 49 играх. «Коламбус» идет восьмым в Столичном дивизионе с 33 очками после 49 встреч. В следующем матче «Ванкувер» 7 февраля в гостях сыграет с «Нью-Джерси», «Коламбус» 29 января на выезде встретится с «Сиэтлом».