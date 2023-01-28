Российский голкипер установил два рекорда в НХЛ

В игре против «Детройт Ред Уингс» россиянин четвертый раз в сезоне-2022/2023 совершил шатаут, отразив 23 броска. Таким образом, он вышел на первое место по проценту матчей без пропущенных шайб от общего числа встреч в сезоне (12,8). Никому не удавалось достигнуть таких высоких показателей с 1943 года, когда эту статистику начали вести в лиге.

Кроме того, Сорокин вышел на первое место в истории НХЛ по общему проценту отраженных бросков (93). Среди голкиперов, сыгравших в 50 и более матчах, у него наиболее высокий показатель.

5 сентября 27-летний Сорокин занял пятое место в рейтинге лучших голкиперов НХЛ. На первой строчке расположился двукратный обладатель Кубка Стэнли, российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. На втором месте остановился олимпийский чемпион Игорь Шестеркин, защищающий ворота «Нью-Йорк Рейнджерс».