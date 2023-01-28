Овечкин настолько крут, что крушит свои же рекорды

Александр Овечкин настолько хорош в деле поражения чужих ворот, что начинает обгонять Александра Овечкина в книгах рекордов. В минувший четверг во время победного матча «Вашингтон Кэпиталз» над «Питтсбургом» (3:2), Овечкин забил свой 812-й гол в карьере, выполнив классический для себя выстрел в касание в большинстве из своего «офиса».

Эта шайба также стала 32-м голом Овечкина в сезоне 2022/23, что дало капитану «Столичных» возможность установить рекорд по количеству голов, забитых игроком в возрасте 36 лет и старше в первых 50 играх сезона.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/yPkIITN2naA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По данным канадской телекомпании TSN, 37-летний Овечкин обогнал 36-летнего Овечкина, который в сезоне 2021/2022 «зажег факел» 31 раз в 50 играх.

До того, как Овечкин нашел тайный источник своей молодости, рекордом владел Теему Селянне. Финская вспышка в возрасте 36 лет забил 30 голов в первых 50 играх за «Анахайм Дакс», но долго продержаться на таком уровне у Селянне не получилось.

В тот же вечер Овечкин заполучил и второй рекорд, который носит чуть более экзотический характер. Теперь у россиянина больше всего голов в большинстве против «Питтсбург Пингвинз», в ворота которого ни один игрок в истории не реализовывал тк часто большинство. Овечкин в численном преимуществе поразил сетку ворот «Пингвинз» 21 раз, другая легенда «Вашингтона» Майк Гартнер забил 20 таких голов, а у легендарных Майка Босси и Брайана Троттье — по 18.

«Поздравляю с новым рекордом и записью в книге истории 37-летнего Ови. Пожалуйста, не забудь утешить 36-летнего Ови, который больше не является королем голов среди дедушек», — пошутил в социальных сетях автор блога Russian Machine Never Breaks Ян Оланд.