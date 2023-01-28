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18:16 (мск), источник: Sport24

Овечкин настолько крут, что крушит свои же рекорды

С возрастом великий русский снайпер только хорошеет, как коньяк.

Вашингтон
ПиттсбургНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Александр Овечкин настолько хорош в деле поражения чужих ворот, что начинает обгонять Александра Овечкина в книгах рекордов. В минувший четверг во время победного матча «Вашингтон Кэпиталз» над «Питтсбургом» (3:2), Овечкин забил свой 812-й гол в карьере, выполнив классический для себя выстрел в касание в большинстве из своего «офиса».

Эта шайба также стала 32-м голом Овечкина в сезоне 2022/23, что дало капитану «Столичных» возможность установить рекорд по количеству голов, забитых игроком в возрасте 36 лет и старше в первых 50 играх сезона.

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По данным канадской телекомпании TSN, 37-летний Овечкин обогнал 36-летнего Овечкина, который в сезоне 2021/2022 «зажег факел» 31 раз в 50 играх.

До того, как Овечкин нашел тайный источник своей молодости, рекордом владел Теему Селянне. Финская вспышка в возрасте 36 лет забил 30 голов в первых 50 играх за «Анахайм Дакс», но долго продержаться на таком уровне у Селянне не получилось.

В тот же вечер Овечкин заполучил и второй рекорд, который носит чуть более экзотический характер. Теперь у россиянина больше всего голов в большинстве против «Питтсбург Пингвинз», в ворота которого ни один игрок в истории не реализовывал тк часто большинство. Овечкин в численном преимуществе поразил сетку ворот «Пингвинз» 21 раз, другая легенда «Вашингтона» Майк Гартнер забил 20 таких голов, а у легендарных Майка Босси и Брайана Троттье — по 18.

«Поздравляю с новым рекордом и записью в книге истории 37-летнего Ови. Пожалуйста, не забудь утешить 36-летнего Ови, который больше не является королем голов среди дедушек», — пошутил в социальных сетях автор блога Russian Machine Never Breaks Ян Оланд.

Нынешний темп позволяет Александру рассчитывать на покорение еще одного голевого «полтинника» по итогам сезона — он идет на 51 шайбу в конце регулярного чемпионата. При этом, среди действующих хоккеистов он не является лидером по голам в среднем за матч. Первым номером по этому интересному показателю является Остон Мэттьюс из «Торонто» (0,63 шайбы в среднем за игру), Овечкин идет на втором месте (0,61). У Кирилла Капризова среднематчевый голевой улов составляет 0,55, а у Коннора Макдэвида — 0,52.

Вашингтон
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