Хоккеисты «Рейнджерс» не надели форму с ЛГБТ-символикой: «Поддерживаем право каждого человека выражать свои убеждения»

«Мы гордимся тем, что привлекаем внимание к важным местным общественным организациям. С учетом основных ценностей нашей организации мы поддерживаем право каждого человека уважительно выражать свои убеждения», — говорится в сообщении клуба.

Имена хоккеистов, которые не надели джерси с ЛГБТ-символикой на разминку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (4:1), не уточняются.

В основном составе «Рейнджерс» в этом матче сыграл россиянин Артемий Панарин. Игорь Шестеркин был заявлен в качестве запасного вратаря. Виталий Кравцов пропустил игру, поскольку остался в запасе.