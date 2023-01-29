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29 января, источник: Sports.Ru

Хоккеисты «Рейнджерс» не надели форму с ЛГБТ-символикой: «Поддерживаем право каждого человека выражать свои убеждения»

Хоккеисты «Рейнджерс» не стали надевать форму с ЛГБТ-символикой. Команда из Нью-Йорка опубликовала публичное заявление о причинах того, что хоккеисты не приняли участие в акции.

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Источник: Sports.Ru

«Мы гордимся тем, что привлекаем внимание к важным местным общественным организациям. С учетом основных ценностей нашей организации мы поддерживаем право каждого человека уважительно выражать свои убеждения», — говорится в сообщении клуба.

Имена хоккеистов, которые не надели джерси с ЛГБТ-символикой на разминку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (4:1), не уточняются.

В основном составе «Рейнджерс» в этом матче сыграл россиянин Артемий Панарин. Игорь Шестеркин был заявлен в качестве запасного вратаря. Виталий Кравцов пропустил игру, поскольку остался в запасе.

Недавно российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов не вышел на разминку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор — оставаться верным себе и своей религии».

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Рейнджерс
4:1
2:0, 0:1, 2:0
Вегас
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