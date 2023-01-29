Малкин стал пятым россиянином, заработавшим 50+ очков в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя заброшенными шайбами и результативной передачей. Всего в текущем сезоне НХЛ на счету Евгения стало 50 (19+31) очков в 49 матчах. 36-летний форвард стал пятым россиянином в текущем сезоне, достигшим отметки в 50 набранных баллов. Столько же очков у Артемия Панарина. 54 набранных очка в сезоне у российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. 59 очков заработал форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. Первое место среди россиян занимает Никита Кучеров, набравший 71 очко в сезоне.