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29 января, источник: Sport24

Варламов сделал сейв года! Невероятно вытащил шайбу из пустых ворот, не дав забить «Вегасу»

«Островитяне» продолжают бороться за путевку в розыгрыш Кубка Стэнли.

АйлендерсНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Sport24

Болельщики «Нью-Йорк Айлендерс» привыкли восторгаться Ильей Сорокиным, который в нынешнем сезоне удерживает команду на плаву и дает шансы на попадание в плей-офф, хотя «Островитяне» испытывают серьезные трудности в атаке. Но не одним Сорокиным жива вратарская линия команды и Семен Варламов в матче с «Вегасом» (2:1 ОТ) наглядно показал, что его рано списывать со счетов.

Страж ворот «Айлендерс» отразил 44 броска и принес «Островитянам» победу, а в начале второго периода при счете 1:0 в пользу своей команды сотворил нечто невероятное. «Золотые рыцари» играли в большинстве и организовали образцовую атаку, растянули оборону хозяев, выведя на бросок нападающего Райлли Смита. Он бросал уже в пустой угол и в душе наверняка успел отпраздновать забитый гол, но у Варламова оказались свои планы на этот эпизод.

Российский голкипер вытянулся, успел переместиться и «блином» отразил шайбу, которая уже, казалось, залетает в сетку.

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  • «Это же сейв года! Варламов!», — восхитился Семеном автор официального сайта НХЛ Роб Тауб.
  • «Просто Семен Варламов. Просто сообщение. Просто момент», — в том же духе высказалась пресс-служба НХЛ, публикуя у себя видео этого момента.
  • «Боже мой, Варламов!», — отметили россиянина журналисты BarDown.

Кроме этого, Варли отразил буллит, назначенный в овертайме, не дав забить Уильяму Каррье и заслуженно попал в тройку звезд этого матча.

Во время загрузки произошла ошибка.

Максим Замятин

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Айлендерс
2:1ОТ
0:0, 1:1, 0:0
Вегас
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