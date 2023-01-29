Варламов сделал сейв года! Невероятно вытащил шайбу из пустых ворот, не дав забить «Вегасу»

Болельщики «Нью-Йорк Айлендерс» привыкли восторгаться Ильей Сорокиным, который в нынешнем сезоне удерживает команду на плаву и дает шансы на попадание в плей-офф, хотя «Островитяне» испытывают серьезные трудности в атаке. Но не одним Сорокиным жива вратарская линия команды и Семен Варламов в матче с «Вегасом» (2:1 ОТ) наглядно показал, что его рано списывать со счетов.

Страж ворот «Айлендерс» отразил 44 броска и принес «Островитянам» победу, а в начале второго периода при счете 1:0 в пользу своей команды сотворил нечто невероятное. «Золотые рыцари» играли в большинстве и организовали образцовую атаку, растянули оборону хозяев, выведя на бросок нападающего Райлли Смита. Он бросал уже в пустой угол и в душе наверняка успел отпраздновать забитый гол, но у Варламова оказались свои планы на этот эпизод.

Российский голкипер вытянулся, успел переместиться и «блином» отразил шайбу, которая уже, казалось, залетает в сетку.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/mh3sOpdN2ug" title="Islanders' Semyon Varlamov ROBS Reilly Smith With An Incredible Paddle Save" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Это же сейв года! Варламов!», — восхитился Семеном автор официального сайта НХЛ Роб Тауб.

«Просто Семен Варламов. Просто сообщение. Просто момент», — в том же духе высказалась пресс-служба НХЛ, публикуя у себя видео этого момента.

«Боже мой, Варламов!», — отметили россиянина журналисты BarDown.

Кроме этого, Варли отразил буллит, назначенный в овертайме, не дав забить Уильяму Каррье и заслуженно попал в тройку звезд этого матча.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/npeKiSu0cJw" title="Vegas Golden Knights at New York Islanders | FULL Overtime Highlights - January 28, 2023" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.