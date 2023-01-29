Варламов сделал сейв года! Невероятно вытащил шайбу из пустых ворот, не дав забить «Вегасу»
«Островитяне» продолжают бороться за путевку в розыгрыш Кубка Стэнли.
«Островитяне» продолжают бороться за путевку в розыгрыш Кубка Стэнли.
Болельщики «Нью-Йорк Айлендерс» привыкли восторгаться Ильей Сорокиным, который в нынешнем сезоне удерживает команду на плаву и дает шансы на попадание в плей-офф, хотя «Островитяне» испытывают серьезные трудности в атаке. Но не одним Сорокиным жива вратарская линия команды и Семен Варламов в матче с «Вегасом» (2:1 ОТ) наглядно показал, что его рано списывать со счетов.
Страж ворот «Айлендерс» отразил 44 броска и принес «Островитянам» победу, а в начале второго периода при счете 1:0 в пользу своей команды сотворил нечто невероятное. «Золотые рыцари» играли в большинстве и организовали образцовую атаку, растянули оборону хозяев, выведя на бросок нападающего Райлли Смита. Он бросал уже в пустой угол и в душе наверняка успел отпраздновать забитый гол, но у Варламова оказались свои планы на этот эпизод.
Российский голкипер вытянулся, успел переместиться и «блином» отразил шайбу, которая уже, казалось, залетает в сетку.
Кроме этого, Варли отразил буллит, назначенный в овертайме, не дав забить Уильяму Каррье и заслуженно попал в тройку звезд этого матча.
Максим Замятин