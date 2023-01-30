Гретцки попросит самолет, чтобы полететь за Овечкиным

«Какой потрясающий молодой человек… У него есть шанс побить мой рекорд, и я надеюсь, что он сделает это. Это будет очень здорово для хоккея. Последую ли я за Ови, когда он приблизится к моему рекорду? Если мистер Тед Леонсис (владелец “Вашингтона”) даст мне свой самолёт, то я полечу куда угодно», — сказал Гретцки в эфире NBC Sports Washington.