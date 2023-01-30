Гретцки попросит самолет, чтобы полететь за Овечкиным

«Какой потрясающий молодой человек… У него есть шанс побить мой рекорд, и я надеюсь, что он сделает это. Это будет очень здорово для хоккея. Последую ли я за Ови, когда он приблизится к моему рекорду? Если мистер Тед Леонсис (владелец “Вашингтона”) даст мне свой самолёт, то я полечу куда угодно», — сказал Гретцки в эфире NBC Sports Washington.
«Забудьте о рекорде. Я так счастлив, что Овечкин завоевал Кубок Стэнли. Александр заслуживает всех хвалебных отзывов, которые он получает. Я очень счастлив быть рядом с тем, у кого есть шанс побить мой рекорд», — добавил прославленный канадец.
Уэйн Гретцки является рекордсменом НХЛ по количеству голов в чемпионатах лиги. Канадец забросил 894 шайбы в 1487 матчах. Александр Овечкин занимает второе место рейтинга и имеет в своем активе 812 голов в 1324 играх.