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10:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гретцки попросит самолет, чтобы полететь за Овечкиным

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Лучший снайпер и бомбардир в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки заявил о готовности последовать за российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, когда тот приблизится к рекорду канадца по голам в чемпионатах лиги.

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Источник: AP 2022

«Какой потрясающий молодой человек… У него есть шанс побить мой рекорд, и я надеюсь, что он сделает это. Это будет очень здорово для хоккея. Последую ли я за Ови, когда он приблизится к моему рекорду? Если мистер Тед Леонсис (владелец “Вашингтона”) даст мне свой самолёт, то я полечу куда угодно», — сказал Гретцки в эфире NBC Sports Washington.

«Забудьте о рекорде. Я так счастлив, что Овечкин завоевал Кубок Стэнли. Александр заслуживает всех хвалебных отзывов, которые он получает. Я очень счастлив быть рядом с тем, у кого есть шанс побить мой рекорд», — добавил прославленный канадец.

Уэйн Гретцки является рекордсменом НХЛ по количеству голов в чемпионатах лиги. Канадец забросил 894 шайбы в 1487 матчах. Александр Овечкин занимает второе место рейтинга и имеет в своем активе 812 голов в 1324 играх.

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