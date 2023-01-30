Лидер регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» потерпел третье поражение подряд
В ночь на понедельник команда проиграла «Каролине» — 1:4.
В ночь на понедельник команда проиграла «Каролине» — 1:4.
ТАСС, 30 января. «Каролина» со счетом 4:1 одержала домашнюю победу над «Бостоном» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на понедельник.
В составе победителей шайбы забросили Себастьян Ахо (11-я минута), Пол Штясны (33), Сет Джарвис (42), Джордан Стаал (56), у проигравших отличился Тэйлор Холл (44).
Лидер регулярного чемпионата «Бостон» потерпел третье поражение подряд, ранее он уступил на выезде «Тампе» (2:3) и «Флориде» (3:4 ОТ). Команда лидирует в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 81 очко после 50 матчей, и в следующем игре на выезде 2 февраля встретится с «Торонто». «Каролина» одержала пятую победу подряд и лидирует в Столичном дивизионе с 72 очками после 49 игр. В следующем матче она 1 февраля примет «Лос-Анджелес».
«Вашингтон» на выезде уступил «Торонто» (1:5). Вратарь хозяев россиянин Илья Самсонов отразил 23 из 24 бросков и был признан третьей звездой матча. Первой звездой стал его одноклубник канадский нападающий Джон Таварес — он отдал две результативные передачи в своем 1000-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. Единственную шайбу в составе «Вашингтона» забросил шведский нападающий Никлас Бэкстрём, который пропустил первую часть сезона из-за травмы. До этого в последний раз швед забил гол 14 мая в матче плей-офф против «Флориды» (3:4 ОТ).
«Торонто» занимает второе место в Атлантическом дивизионе, имея на счету 70 очков после 51 игры. «Вашингтон» набрал 58 очков в 49 матчах идет четвертым в Столичном дивизионе, следующую игру команда проведет 1 февраля на выезде против «Коламбуса».