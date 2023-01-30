Лидер регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» потерпел третье поражение подряд

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 19, 30.01.2023, 1:00 Каролина 4 Бостон 1

ТАСС, 30 января. «Каролина» со счетом 4:1 одержала домашнюю победу над «Бостоном» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на понедельник.

В составе победителей шайбы забросили Себастьян Ахо (11-я минута), Пол Штясны (33), Сет Джарвис (42), Джордан Стаал (56), у проигравших отличился Тэйлор Холл (44).

Лидер регулярного чемпионата «Бостон» потерпел третье поражение подряд, ранее он уступил на выезде «Тампе» (2:3) и «Флориде» (3:4 ОТ). Команда лидирует в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 81 очко после 50 матчей, и в следующем игре на выезде 2 февраля встретится с «Торонто». «Каролина» одержала пятую победу подряд и лидирует в Столичном дивизионе с 72 очками после 49 игр. В следующем матче она 1 февраля примет «Лос-Анджелес».

«Вашингтон» на выезде уступил «Торонто» (1:5). Вратарь хозяев россиянин Илья Самсонов отразил 23 из 24 бросков и был признан третьей звездой матча. Первой звездой стал его одноклубник канадский нападающий Джон Таварес — он отдал две результативные передачи в своем 1000-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. Единственную шайбу в составе «Вашингтона» забросил шведский нападающий Никлас Бэкстрём, который пропустил первую часть сезона из-за травмы. До этого в последний раз швед забил гол 14 мая в матче плей-офф против «Флориды» (3:4 ОТ).