«Русские тащат весь хоккей, без русских в НХЛ все рухнет». Так считает Ротенберг, но как все на самом деле?

Скоро исполнится год, как сборная России по хоккею оказалась за бортом мирового хоккея. Сыграв на Олимпиаде в Пекине и завоевав там серебро, наша национальная команда осталась без международных турниров. Мы не знаем, как команда Алексея Жамнова сыграла бы на чемпионате мира. Неизвестно, как бы проявила себя наша молодежка во главе с Матвеем Мичковым на перенесенном на лето МЧМ. Вопросы, вопросы, вопросы.

Оказавшись в изоляции, мы не знаем, каково наше реальное место в иерархии мирового хоккея. Хоть и прошло совсем немного времени, за которое не должно было произойти ни критического регресса, ни стремительного прогресса, у нас нет объективных критериев оценки. Таковыми были чемпионаты мира и Олимпийские игры, куда Россию отныне не пускают. Но есть и альтернативное мерило — НХЛ.

«Вот предположим ситуацию, что НХЛ вдруг решила убрать русских из лиги. Что будет? Все рухнет, как это произошло на международном уровне. Не будет дохода, пропадет интерес, спортивный уровень упадет. Русские тащат весь хоккей на сегодняшний день. Это факт. И ведь на Матч звезд НХЛ выбирали не по паспорту. Наших ребят пригласили, потому что они лучше, чем остальные. Причем это признала не только сама лига, но и проголосовавшие болельщики», — считает главный тренер СКА, а по совместительству вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Сильное заявление, не правда ли? Но как его проверить?

Начнем с того, что даже гипотетически представить, что русских игроков не будет в НХЛ, невозможно. Начиная с сезона 1989/1990 в лиге выступало по меньшей мере десять легионеров из нашей страны, а в лучшие времена их число переваливало за полсотни. В нынешнем чемпионате было заиграно 45 полевых игроков и 11 вратарей из России. Наш хоккей как пустил корни на североамериканской почве 30 лет назад, так и не собирается ее покидать.

Разумеется, не только российские хоккеисты нуждаются в НХЛ, но и НХЛ нужны наши игроки. Прежде всего — звезды. Оттого даже в самые критические моменты, когда ИИХФ отстраняла сборную России от всех возможных турниров, русских игроков в Северной Америке никто даже пальцем не тронул. Максимум Александру Овечкину посвистели, да и то в тех канадских городах, где особенно велика украинская диаспора. Но ни о каком изгнании речи не шло.

Русские хоккеисты для НХЛ важны, спору нет. Но тащат ли они весь хоккей, как говорит Ротенберг? И рухнет ли без них такая устойчивая корпорация как Национальная Хоккейная Лига? А вот в этом есть большие сомнения. Девять игроков, вызванных на Матч звезд, это очень круто. Если никто не возьмет самоотвод от поездки во Флориду, то быть национальному рекорду. Трех россиян, напомним, выбрали болельщики, а еще шесть определила сама лига.

Андрей Василевский, Игорь Шестеркин, Илья Сорокин, Артемий Панарин, Никита Кучеров, Владимир Тарасенко, Кирилл Капризов, Андрей Свечников и Александр Овечкин — вот та великолепная девятка, которую позвали на звездный уик-энд. Их статус и заслуги неоспоримы. Для НХЛ это витрина, одни из самых «продаваемых» лиц. Но кто еще кроме этой девятки достоин звания «кита», на котором держится североамериканский хоккей? Безусловно, Евгений Малкин. Возможно, Евгений Кузнецов. В будущем, наверное, Михаил Сергачев. В недавнем прошлом — Сергей Бобровский. Все.

57 игроков из России — это немало. Немного больше, чем у финнов. Намного больше, чем у чехов. Но не сравнится со шведами, которые в своем представительстве перевалили за сотню. Но важнее то, что действительно незаменимых из 57 игроков всего 10−12 настоящих звезд. Не хватит даже на половину команд лиги.

А в восьми клубах НХЛ и вовсе нет русских. Среди них абсолютно лучшая команда этой регулярки «Бостон», а также «Нью-Джерси» — главное открытие сезона. Правда, справедливости ради, к успеху «Девилз» имеет непосредственное отношение российский тренер Сергей Брылин.

Глупо спорить с тем, что без Овечкина «Вашингтон» — не «Вашингтон». Таким же символом «Миннесоты» со временем может стать Кирилл Капризов. Артемий Панарин уже покорил взыскательных фанатов из Нью-Йорка. А наши вратари? Убери их из лиги, и уровень голкиперов в НХЛ резко обвалится. При этом главный претендент на «Везину» — швед Линус Улльмарк. Чех Давид Пастрняк значит для «Бостона» не меньше, чем Кучеров для «Тампы». А шведские защитники во главе с Хедменом, Карлссоном и молодым Далином — не меньшая основа основ для НХЛ, чем российские вратари. В конце концов, в топ-20 бомбардиров текущего сезона представителей «Тре крунур» четверо, а россиян всего двое.

Так где же правда? Как обычно, где-то посередине. Без русских НХЛ потеряет в зрелищности и доходах, но даже не каждый клуб заметит отсутствие хоккеистов из нашей страны.

А говоря о влиянии российских хоккеистов на сильнейшую лигу мира, можно смело подставить любую нацию из оригинальной четверки Евротура. Финские вратари начали покорять НХЛ гораздо раньше российских. Шведы и вовсе были первопроходцами среди игроков из Старого света. А каков вклад Яромира Ягра и Доминика Гашека в успехи лиги, и напоминать лишний раз не стоит.

Правильнее будет сказать, что НХЛ невозможно представить без европейцев. Придя однажды в лигу, они преобразили ее, изменив навсегда. А Россия пусть и важная, но лишь часть этой интеграции.