Умер лучший бомбардир Суперсерии 1974 года и член Зала хоккейной славы Бобби Халл

«Ассоциация бывших игроков НХЛ глубоко опечалена известием о том, что Бобби Халл скончался в возрасте 84 лет», — говорится в сообщении.

С 1957 по 1972 год Халл выступал в НХЛ за «Чикаго», в составе команды он провел 15 сезонов и стал обладателем Кубка Стэнли (1961). В НХЛ он также играл за «Виннипег» и «Хартфорд». Всего в лиге канадец провел 1 063 матча, в которых забросил 610 шайб и сделал 560 результативных передач. Халл семь раз становился лучшим снайпером по итогам регулярного чемпионата НХЛ, по этому показателю нападающий уступает только российскому форварду «Вашингтона» Александру Овечкину (9).

Халл трижды получал «Арт Росс трофи» — приз, вручаемый лучшему бомбардиру регулярного чемпионата (1960, 1962, 1966), дважды он завоевывал «Харт трофи» — приз самому ценному игроку регулярного чемпионата (1965, 1966). Нападающий 12 раз принимал участие в Матче звезд НХЛ. Канадец был включен в список 100 величайших игроков НХЛ в 2017 году, в 1983 году его включили в Зал хоккейной славы в Торонто.

В составе национальной команды Халл выиграл Кубок Канады (1976). Нападающий стал лучшим бомбардиром Суперсерии 1974 года между сборными Канады и СССР, в восьми матчах он забросил семь шайб и сделал две передачи. В Суперсерии 1974 года сборная СССР проводила встречи против игроков, выступающих во Всемирной хоккейной ассоциации (ВХА). ВХА была создана в 1972 году в качестве конкурента НХЛ, в 1979 году лига прекратила существование. С 1972 по 1979 год Халл выступал за «Виннипег», вместе с которым дважды стал чемпионом ВХА (1976, 1978).