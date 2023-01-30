Болельщики клуба АХЛ побили мировой рекорд, выбросив на лед больше 67 тысяч игрушек

В 2023-м году фанаты «Херши» вновь побили мировой рекорд для подобных мероприятий, бросив на лед 67 309 игрушек. В 2022-м в рамках акции была собрана 52 341 игрушка.

Стоит отметить, что обычно зрители бросают игрушки на лед после первого гола команды в конкретной игре. Но в этот раз «Беарс» уступили «Бриджпорт Айлендерс» со счетом 0:2, поэтому игрушки полетели на лед за 5 секунд до окончания встречи, матч был завершен досрочно.