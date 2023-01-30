Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Сент-Луис
Хоккей. КХЛ
30.01
СКА
Торпедо
Б
12
Хоккей. КХЛ
30.01
Динамо Мн
Куньлунь
32
Хоккей. КХЛ
30.01
Адмирал
Авангард
ОТ
21
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Динамо М
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Автомобилист
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
30.01
Каролина
Бостон
41
30.01
Торонто
Вашингтон
51
29.01
Анахайм
Аризона
ОТ
21
29.01
Сиэтл
Коламбус
31
29.01
Эдмонтон
Чикаго
73
29.01
Миннесота
Баффало
Б
32
29.01
Айлендерс
Вегас
ОТ
21
29.01
Виннипег
Филадельфия
04
Хоккей. НХЛ. Все результаты
30 января, источник: Чемпионат.com

«Символ заокеанского хоккея». Уткин отреагировал на смерть легендарного Бобби Халла

Известный российский журналист, комментатор Василий Уткин в своём телеграм-канале поделился эмоциями от ухода из жизни великого канадского хоккеиста Бобби Халла. Бывшая звезда «Чикаго Блэкхоукс» скончалась на 85-м году жизни.

ЧикагоНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Бобби Халл умер.

Я родился в 1972-м, году Суперсерии, где Халл не играл. То была серия с НХЛ, а Бобби подписался с новым клубом новой лиги, ВХА. И не попал в команду. Как это было, что там случилось, тут найдутся люди рассказать. Но в моей ранней юности Бобби Халл был синонимом канадского хоккея. Его щелчок был разобран в книжке, изданной в СССР, то ли в шести, то ли в восьми фотографиях (уж не знаю, кому это помогло).

Бобби Халл был символом заокеанского хоккея. Более звучным, чем, скажем, Фил Эспозито или мой любимый Стэн Микита. Великий человек, человек-символ. Как же жаль, как же дико жаль, что в той самой великой Суперсерии 1972-го он не сыграл. Не думаю, что она бы закончилась как-то иначе. Но это добавило бы ей блеска.

Рест ин пис, великий Бобби Халл», — говорится в сообщении.

Напомним, в 1972 году сборная СССР сыграла в Суперсерии с командой Канады, составленной из игроков НХЛ. Через два года, в 1974-м, прошла ещё одна Суперсерия. На этот раз СССР предстояло сразиться со сборной Канады, собранной из игроков WHA — аналога НХЛ тех лет.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Овечкина не посмели не пустить в Канаду
Российский вратарь переписал историю НХЛ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь