«Символ заокеанского хоккея». Уткин отреагировал на смерть легендарного Бобби Халла

«Бобби Халл умер.



Я родился в 1972-м, году Суперсерии, где Халл не играл. То была серия с НХЛ, а Бобби подписался с новым клубом новой лиги, ВХА. И не попал в команду. Как это было, что там случилось, тут найдутся люди рассказать. Но в моей ранней юности Бобби Халл был синонимом канадского хоккея. Его щелчок был разобран в книжке, изданной в СССР, то ли в шести, то ли в восьми фотографиях (уж не знаю, кому это помогло).



Бобби Халл был символом заокеанского хоккея. Более звучным, чем, скажем, Фил Эспозито или мой любимый Стэн Микита. Великий человек, человек-символ. Как же жаль, как же дико жаль, что в той самой великой Суперсерии 1972-го он не сыграл. Не думаю, что она бы закончилась как-то иначе. Но это добавило бы ей блеска.



Рест ин пис, великий Бобби Халл», — говорится в сообщении.