Гретцки считает погоню за своим рекордом не главным событием в карьере Овечкина

«Нет, это удивительно. Все знают, откуда он будет бросать, всем очевидно, где он будет стоять, что будет делать, что задумал. Поэтому он такой особенный. Вы, ребята, хорошо его знаете. Забудьте о рекорде. Я так счастлив, что они выиграли Кубок Стэнли, потому что самое важное в хоккее — чемпионский титул. Остальное не имеет значения, если ты не стал чемпионом.



И второе, что я хотел бы отметить, — это его отношение к людям. Как он общается с прессой, как хорошо относится к местным болельщикам, как хорошо относится к своей стране. Он просто замечательный молодой человек. Он заслуживает всех дифирамбов, которые получает. И я очень счастлив, что могу быть рядом с человеком, у которого есть шанс побить мой рекорд. Мою жизнь это не изменит, а НХЛ пойдёт на пользу, и это главное», — сказал Гретцки в эфире NBCSW.