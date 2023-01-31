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18:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Такого ещё никогда не было! Матч звёзд НХЛ увидит мощный русский рекорд

Впервые в истории в звёздном уикенде примут участие сразу девять наших игроков.

НХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

НХЛ взяла паузу из-за мини-каникул и Матча звёзд, который в этом году будет по-настоящему историческим для россиян. Впервые в этом мероприятии будут участвовать сразу девять наших соотечественников, что станет национальным рекордом. Такого не было даже во времена расцвета Фёдорова, Могильного и Буре.

Первая волна россиян, уезжающих в НХЛ, началась в 1989 году, а с 1992-го наши игроки неизменно были представлены на Матче звёзд. Честь быть первыми выпала Александру Могильному и Сергею Фёдорову, который в том году выиграл дебютный конкурс на скорость (а в 1994 году стал первым двукратным победителем конкурса).

В 1994 году в Матче звёзд участвовали уже пять россиян, но на полную мощь наше представительство развернулось во времена противостояния сборных мира и Северной Америки. В 1998 году лига решила создать новый международный формат, приурочив это событие к первому участию игроков НХЛ в Олимпиаде.

Именно тогда и был установлен предыдущий национальный рекорд. Для Вячеслава Фетисова тот Матч звёзд стал вторым и последним в карьере, для суперзвезды «Ванкувера» Павла Буре — четвёртым, а для Игоря Ларионова, Дмитрия Миронова, Валерия Каменского, Игоря Кравчука, Николая Хабибулина и Сергея Зубова — дебютным. Наверняка в состав попал бы и Фёдоров, но в то время он бастовал из-за контрактных споров с «Детройтом».

В таком формате Матч звёзд проходил ещё четыре года, и всякий раз там собиралась русская банда — не меньше пяти игроков. Следующее знаменательное событие произошло в 2000 году, когда на звёздный лёд впервые вышли русские братья — Павел и Валерий Буре.

В другом формате они бы не смогли сыграть в одной команде, так как выступали в разных конференция, а в сборной мира сыграли ключевую роль в первой победе над Северной Америкой в рамках Матчей звёзд.

Более того, они стали первыми братьями с 1956 года, поучаствовавшими в заброшенной шайбе — Валерий дважды ассистировал Павлу, который закончил игру с хет-триком и званием самого ценного игрока.

Матч звёзд — 2001 отметился первой русской победой во вратарском конкурсе — Евгений Набоков (который стал лучшим новичком лиги в том сезоне) поделил с Шоном Бурком победу в конкурсе буллитов.

В 2002 году Фёдоров стал первым русским, выигравшим конкурс на самый сильный бросок — 162,5 км/ч. После него из наших в этом конкурсе побеждал только Александр Овечкин, в 2018 году он бросил ровно так же сильно.

В середине нулевых пошла смена поколений, в 2004 году дебютировали Илья Ковальчук и Павел Дацюк, в 2007-м впервые на Матч звёзд поехал Александр Овечкин, в следующем сезоне — Евгений Малкин и Андрей Марков. В 2008-м могло быть повторение русского рекорда, если бы Сергей Зубов не отказался участвовать в Матче звёзд.

В 2012 году Овечкин впервые пропустил Матч звёзд по желанию. В тот момент он отбывал трёхматчевую дисквалификацию, и, хотя правила не запрещали ему участвовать в звёздном уикенде, Ови тогда сказал, что не заслуживает быть там. В последующие годы он ещё трижды откажется от участия (один раз — из-за травмы, ещё дважды — по желанию), но в Санрайз Ови приедет. И не один, а с сыновьями! По пропускам Матчей звёзд вторым после Ови, пожалуй, является Малкин (3 раза), но у него каждый раз была более чем уважительная причина — травмы.

С конца 2010-х самыми частыми гостями Матчей звёзд становятся Владимир Тарасенко, Никита Кучеров, а затем и Андрей Василевский. В этом году, наконец, дебютирует Артемий Панарин. Уже давно пора, но раньше всё никак не складывалось. В 2020-м его выбрали, причём единственным из россиян, но он не вовремя получил травму. Серия российского представительства тем не менее не прервалась (Василевский заменил отказавшегося Туукку Раска).

И, наконец, в этом году, помимо рекорда, впервые в Матче звёзд примут участие сразу трое российских вратарей. Даже Канада представлена только двумя голкиперами, а наших, которые сейчас правят балом в НХЛ, — сразу трое. В общем, на выходных точно будет на что посмотреть! Ждём яркого шоу от русских ребят.

Елена Кузнецова

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