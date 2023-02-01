Овечкина лишили верного гола и не дали ему приблизиться к рекорду Гретцки

В третьем периоде капитан «Вашингтона» Александр Овечкин имел возможность стать автором гола. Россиянин оказался первым на добивании и нанес опасный бросок с близкого расстояния и острого угла. Голкипер «Коламбуса» Йоонас Корписало совершил эффектный сейв, поймав шайбу на линии ворот. После этого эпизода «Блю Джекетс» провели голевую атаку и сравняли счет.

Овечкин по итогам встречи нанес три броска в створ ворот, провел один силовой прием, совершил один блокшот и очков не набрал. В своей карьере россиянин набрал 1464 очка (812 голов и 652 передачи) в 1326 матчах. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Рекордсменом чемпионатов лиги является Уэйн Гретцки (894 гола).