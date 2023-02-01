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11:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкина лишили верного гола и не дали ему приблизиться к рекорду Гретцки

Голкипер «Коламбуса» Корписал отразил бросок Овечкина и поймал шайбу на линии ворот.

Коламбус
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Источник: AP 2022

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» на выезде обыграли «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась победой «столичных» в овертайме со счетом 5:4. Решающим голом отметился российский форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов.

В третьем периоде капитан «Вашингтона» Александр Овечкин имел возможность стать автором гола. Россиянин оказался первым на добивании и нанес опасный бросок с близкого расстояния и острого угла. Голкипер «Коламбуса» Йоонас Корписало совершил эффектный сейв, поймав шайбу на линии ворот. После этого эпизода «Блю Джекетс» провели голевую атаку и сравняли счет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Овечкин по итогам встречи нанес три броска в створ ворот, провел один силовой прием, совершил один блокшот и очков не набрал. В своей карьере россиянин набрал 1464 очка (812 голов и 652 передачи) в 1326 матчах. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Рекордсменом чемпионатов лиги является Уэйн Гретцки (894 гола).

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Вашингтон
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