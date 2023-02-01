Шайба Кузнецова в овертайме принесла «Вашингтону» победу над «Коламбусом» в матче НХЛ

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 19, 1.02.2023, 3:00 Коламбус 3 Вашингтон 4 ОТ

ТАСС, 1 февраля. «Вашингтон» на выезде в овертайме со счетом 4:3 обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в среду.

В составе победителей шайбы забросили Гарнет Хэтэуэй (6-я минута), Тревор ван Римсдайк (15, 29), Евгений Кузнецов (61). У «Коламбуса» отличились Эндрю Пик (15), Эрик Робинсон (32), Джонни Гудро (53). Кузнецов также отметился результативной передачей и был признан третьей звездой матча. В текущем сезоне на счету российского нападающего 43 очка (7 шайб + 36 передач). Кузнецов забросил восьмую шайбу в овертайме за время выступления за «Вашингтон».

Одноклубники Кузнецова — нападающий Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов — не отметились результативными действиями. Также очков в матче не набрали российские игроки «Коламбуса» — защитник Владислав Гавриков и нападающий Кирилл Марченко.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 19, 1.02.2023, 3:00 Каролина 5 Лос-Анджелес 4 ОТ

В турнирной таблице Столичного дивизиона «Вашингтон» с 60 очками после 52 матчей занимает четвертое место, «Коламбус» идет на последнем, восьмом месте, набрав 34 очка в 51 игре. В следующем матче «Вашингтон» на выезде встретится с «Бостоном» 11 февраля, «Коламбус» в этот же день примет «Торонто».

В других матчах игрового дня «Каролина» на своем льду переиграла «Лос-Анджелес» (5:4 ОТ), уступая к началу третьего периода со счетом 1:4. Нападающий хозяев Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами, в том числе в эпизоде с четвертой шайбой команды, которая позволила перевести игру в овертайм. Россиянина признали второй звездой встречи.