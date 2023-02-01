Шайба Кузнецова в овертайме принесла «Вашингтону» победу над «Коламбусом» в матче НХЛ
Также российский нападающий отметился результативной передачей и стал третьей звездой встречи.
Также российский нападающий отметился результативной передачей и стал третьей звездой встречи.
ТАСС, 1 февраля. «Вашингтон» на выезде в овертайме со счетом 4:3 обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в среду.
В составе победителей шайбы забросили Гарнет Хэтэуэй (6-я минута), Тревор ван Римсдайк (15, 29), Евгений Кузнецов (61). У «Коламбуса» отличились Эндрю Пик (15), Эрик Робинсон (32), Джонни Гудро (53). Кузнецов также отметился результативной передачей и был признан третьей звездой матча. В текущем сезоне на счету российского нападающего 43 очка (7 шайб + 36 передач). Кузнецов забросил восьмую шайбу в овертайме за время выступления за «Вашингтон».
Одноклубники Кузнецова — нападающий Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов — не отметились результативными действиями. Также очков в матче не набрали российские игроки «Коламбуса» — защитник Владислав Гавриков и нападающий Кирилл Марченко.
В турнирной таблице Столичного дивизиона «Вашингтон» с 60 очками после 52 матчей занимает четвертое место, «Коламбус» идет на последнем, восьмом месте, набрав 34 очка в 51 игре. В следующем матче «Вашингтон» на выезде встретится с «Бостоном» 11 февраля, «Коламбус» в этот же день примет «Торонто».
В других матчах игрового дня «Каролина» на своем льду переиграла «Лос-Анджелес» (5:4 ОТ), уступая к началу третьего периода со счетом 1:4. Нападающий хозяев Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами, в том числе в эпизоде с четвертой шайбой команды, которая позволила перевести игру в овертайм. Россиянина признали второй звездой встречи.
«Оттава» на выезде переиграла «Монреаль» (5:4), одна результативная передача на счету защитника гостей Никиты Зайцева.