Легенда НХЛ поливал клюшку святой водой

Менеджер по экипировке Марк Де Паускале рассказал, что в его офисе до сих пор хранится бутылка, которую использовал Ягр. Он также отметил, что на нее наклеена лента, на которой сохранилась написанная чехом фраза «не выбрасывать».

«Это бутылка из-под святой воды, которую он принес. Я не знаю, как именно он ее использовал, ведь многое делал наедине. Точно знаю, что Ягр поливал святой водой клюшку», — цитирует слова менеджера Sportsnet.