Легенда НХЛ поливал клюшку святой водой
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Бывший хоккеист сборной Чехии Яромир Ягр во время выступления за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари» поливал клюшку святой водой.
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Бывший хоккеист сборной Чехии Яромир Ягр во время выступления за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари» поливал клюшку святой водой.
Менеджер по экипировке Марк Де Паускале рассказал, что в его офисе до сих пор хранится бутылка, которую использовал Ягр. Он также отметил, что на нее наклеена лента, на которой сохранилась написанная чехом фраза «не выбрасывать».
«Это бутылка из-под святой воды, которую он принес. Я не знаю, как именно он ее использовал, ведь многое делал наедине. Точно знаю, что Ягр поливал святой водой клюшку», — цитирует слова менеджера Sportsnet.
«Калгари» стал последним клубом Ягра в НХЛ. Он выступал за команду с октября 2017 по январь 2018 года, после чего покинул клуб из-за травмы. В НХЛ чех также играл за «Питтсбург», «Вашингтон», «Рейнджерс», «Филадельфию», «Даллас», «Бостон», «Нью-Джерси» и «Флориду». За карьеру он дважды становился обладателем Кубка Стэнли.