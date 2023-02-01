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18:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Легенда НХЛ поливал клюшку святой водой

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Бывший хоккеист сборной Чехии Яромир Ягр во время выступления за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари» поливал клюшку святой водой.

Калгари
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Источник: РИА "Новости"

Менеджер по экипировке Марк Де Паускале рассказал, что в его офисе до сих пор хранится бутылка, которую использовал Ягр. Он также отметил, что на нее наклеена лента, на которой сохранилась написанная чехом фраза «не выбрасывать».

«Это бутылка из-под святой воды, которую он принес. Я не знаю, как именно он ее использовал, ведь многое делал наедине. Точно знаю, что Ягр поливал святой водой клюшку», — цитирует слова менеджера Sportsnet.

«Калгари» стал последним клубом Ягра в НХЛ. Он выступал за команду с октября 2017 по январь 2018 года, после чего покинул клуб из-за травмы. В НХЛ чех также играл за «Питтсбург», «Вашингтон», «Рейнджерс», «Филадельфию», «Даллас», «Бостон», «Нью-Джерси» и «Флориду». За карьеру он дважды становился обладателем Кубка Стэнли.

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