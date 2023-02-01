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19:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкин вошел в топ-6 величайших игроков НХЛ

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял шестое место в опубликованном на сайте Athletic рейтинге величайших игроков в современной истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии издания.

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Овечкин с 812 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ. 37-летний россиянин отстает от лидирующего канадца Уэйна Гретцки на 82 гола. Ранее NBC Sports предсказал, что Овечкин побьет рекорд Гретцки при нынешнем темпе результативности в ноябре 2024 года.

«Это действительно нереально. Я бы сказал, что сейчас он более продуктивный и умный игрок, а также более вовлеченный, чем когда-либо в молодости», — сказал владелец «Кэпиталз» Тед Леонсис.

Помимо Овечкина, в топ-100 рейтинга вошли россияне Евгений Малкин (26-е место), Сергей Федоров (33), Павел Буре (36), Павел Дацюк (43), Никита Кучеров (72), Андрей Василевский (79), Александр Могильный (89) и Сергей Зубов (95).

Овечкин является воспитанником московского «Динамо», в составе которого в 2013 году завоевал Кубок Гагарина. Форвард стал трехкратным чемпионом мира в составе сборной России. В 2018 году вместе с «Вашингтоном» он выиграл Кубок Стэнли. Его текущий контракт с «Кэпиталз» рассчитан до конца сезона-2025/26.

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