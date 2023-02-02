Овечкин, Малкин, Федоров и другие: Америка признала величие русских легенд

Лишь одно место в данном списке было неприкасаемым и не нуждалось в обсуждении — первое. Принадлежит оно обладателю множества вечных рекордов лиги Уэйну Гретцки. Об остальных, кто следует за великим канадцем, издание опубликовало серию уникальных материалов. Важное примечание — в зачет не вошли такие легенды, как Горди Хоу, Бобби Халл, Морис Ришар и другие. Рейтинг составлен по современной истории НХЛ с 1967 года, когда в лиге произошло глобальное расширение.

Авторы проекта включили в сотню лучших хоккеистов девять россиян. РИА Новости Спорт приводит их имена и главные тезисы The Athletic.

6-е место. Александр Овечкин

Источник: соцсети ХК «Вашингтон Кэпиталз»

«Если капитан “Вашингтона” сохранит свой текущий темп — а если он будет здоров, то нет причин для сомнений, — то Овечкин завершит свой 18-й сезон в НХЛ примерно с 50 голами и плюс-минус 830 шайбами за всю карьеру, после чего на полном газу рванет вперед к рекорду Уэйна Гретцки. К отметке, к которой, по мнению многих, никто не сможет приблизиться и тем более превзойти. По прогнозам эксперта The Athletic, Ови завершит карьеру с 927 голами в НХЛ. Девятьсот двадцать семь. Как у него получается до сих пор забивать так много, что не удалось другим великим игрокам всех времен до Овечкина?

Если вы спросите об этом самого Ови, поговорите с его ближайшим окружением, то выявите пять причин: стабильность, способность адаптироваться, выносливость, «офис Ови» и отношение к жизни. За всю карьеру в НХЛ он пропустил всего 48 матчей и только 28 — из-за травм. Хотя это не значит, что сам Овечкин готов к играм на все 100 процентов. На протяжении многих лет он играет через боль, растяжения и ушибы. В 2017 году Александр был так сильно покалечен, что одноклубники были ошеломлены, а он сам играл при использовании обезболивающих инъекций".

«Если вы можете кататься на коньках и бросать по воротам, то ищите различные способы игры. Конечно, если болит спина или плечо, то вы не сможете применить силовую борьбу, но вы все еще можете играть», — заявил Овечкин.

26. Евгений Малкин

Малкин — один из величайших российских хоккеистов, хотя и не был вундеркиндом среди игроков своего возраста. О подробностях своего побега из России он не очень любит рассказывать, ведь чтобы попасть на самолет и добраться до страны, которая дала бы ему туристическую визу, ему пришлось внезапно бросить семью и друзей. Но когда он бросил все, он знал, что это ради погони за мечтой. У него не было выбора. Он преодолел очень много барьеров, чтобы попасть в НХЛ.

«Я мечтал играть в НХЛ. Но не хотел добиться этого таким образом», — рассказал Малкин.

Теперь он входит в узкий круг игроков, кто выиграл Кубок Стэнли, «Колдер Трофи», «Харт Трофи», «Арт Росс Трофи», «Конн Смайт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд». И всех этих наград и многочисленных побед было недостаточно, чтобы попасть в 100 лучших игроков НХЛ всех времен по версии лиги. Столь пренебрежительное отношение к нему сломило Малкина, он не мог не вспомнить разговоры о том, что НХЛ — это для Овечкина и Кросби.

«Джино не ищет внимания, но заслуживает большего, что у него есть. Он хотел быть лучшим, пусть никогда и не говорил, что это его беспокоило», — признавался Сергей Гончар.

33. Сергей Федоров

«Федоров — один из российских первопроходцев в НХЛ, обладавший исключительным талантом и имевший редкое сочетание мастерства, содержательности и звездной техники. Даже Уэйн Гретцки называл Сергея лучшим игроком своего периода. Учитывая контекст, эти слова соответствовали действительности. Пик Гретцки прошел, Марио Лемье был на грани того, чтобы взять паузу по состоянию здоровья, а Эрик Линдрос пусть и мог посоперничать с Федоровым, но все же в целом не показывал такой содержательной игры, как россиянин».

«Он доказал, что россиянин может приехать в НХЛ и стать там лучшим. Он был первым, кто сделал это. Да, есть Овечкин и Малкин, но именно Федоров был первым россиянином, кого НХЛ признала лучшим, — приводит The Athletic слова Сергея Гончара. — Федоров умел все. Он был лучшим форвардом, рулил большинством и отлично действовал в меньшинстве. Если бы он играл на позиции защитника, то в этом амплуа был бы лучшим».

36. Павел Буре

«Буре был закрытым человеком, но его везде и всегда окружали толпы фанатов. За ним гонялись, как за рок-звездой 1970-х. На пике карьеры он достиг такого уровня популярности, которое сейчас в хоккее почти не встретишь. Он был амбициозен, хотел побеждать, но при этом не терял своей самобытности. Буре считал своей миссией заставить фанатов вскакивать со своих мест, продемонстрировать миру то, что тот никогда ранее не видел».

43. Павел Дацюк

«Европейский скаут Хакан Андерссон был единственным, кто видел Дацюка в игре. Он же уговаривал генменеджера “Детройта” Кена Холланда выбрать его на драфте НХЛ 1998 года. Холланд надеялся на удачу и ждал. Шел третий раунд, четвертый, пятый. В итоге в шестом раунде под общим 171-м номером “Детройт” выбрал Дацюка. Когда Павлу сказали, что его задрафтовали “Ред Уингз”, тот не поверил, сказав “Хорошая шутка”. Он не верил, пока не прочитал газету следующим утром.

Спустя два месяца с момента старта карьеры в НХЛ главный тренер «Детройта» Скотти Боуман назвал Дацюка самым интересным игроком в команде. Он не был лучшим бомбардиром в НХЛ, но являлся одним из самых креативных плеймейкеров лиги. Дацюк был тем, против кого было сложнее всего играть, труднее всего было отобрать у него шайбу".

«Казалось, вы играете не против него, а против его тени», — говорил защитник Хэл Гилл.

72. Никита Кучеров

«Круто попасть в рейтинг, но мне не место в сотне лучших игроков НХЛ. У меня нет скорости, как у Макдэвида, и броска, как у Мэттьюса. Нет тех качеств, о которых все говорят. У меня высокий хоккейный интеллект? Не думаю, что это интересно, вряд ли людям есть до этого дело», — заявил Кучеров.

«Может, это действительно так, но мозг Кучерова — его визитная карточка и одно из самых грозных качеств в НХЛ. Никита — художник своего поколения. Он мыслит так же, как Пикассо работал кистью. Один из тренеров “Тампы” сравнивал его с Альбертом Эйнштейном».

79. Андрей Василевский

«В свои 28 лет Василевский является двукратным обладателем Кубка Стэнли вместе с “Везиной” и “Конн Смайт Трофи”. Он зарекомендовал себя как один из лучших вратарей поколения. В эпоху расширения НХЛ Василевский — единственный голкипер, кто лидировал в лиге по числу побед в течение пяти сезонов подряд. Как он этого добился? Трудовая этика — большая часть заслуги.

«Я думал, что это я усердно тружусь. Но что творит Василевский? Он совершенно на другом уровне», — восторгался одноклубником Никита Кучеров.

Сам Василевский говорит об одном секрете, который связывает все воедино: «Все дело в голове». Это не только ментальный подход и устойчивость Андрея. Он может очистить свой разум, абстрагироваться от игры. Быть успешным вратарем — значит уметь перезагрузиться. Василевский делает это лучше всех".

89. Александр Могильный

«Могильный начал сезон-1992/93 с хет-трика и далее не снижал темп. Тот сезон он завершил с 76 голами, что являлось одним из величайших выступлений в истории НХЛ. Могильный превратил скучные игры “Баффало” в обязательные для просмотра матчи. Он стал тем, из-за кого люди были готовы тратить деньги на билеты на матчи. Отцы говорили своим детям: “Следи за этим парнем, и он сделает что-то такое, чего ты никогда не видел”.

Могильный стал одним из самых уважаемых игроков, чье мастерство хорошо сохранилось даже в эпоху оборонительного хоккея. Если вы не видели игру Могильного, то просто представьте себе магию Дацюка с большим упором на атаку. Но почему он все еще не в Зале хоккейной славы? Мы тоже задаемся этим вопросом. The Athletic дважды имитировали голосование на включение кандидатов в Зал славы, и оба раза выбирали Могильного. Но пока комитет не считает его достойным для этого".

95. Сергей Зубов

«Бывшие одноклубники Зубова помнят его как человека мягкого, легкого на подъем. Он говорил мало, но когда все же высказывался, то все его слушали. Хотя самому Зубову не нужно было много говорить — за него говорила его игра. Статистика показывает величие Зубова, как и тот факт, что он дважды завоевал Кубок Стэнли. Никому еще в истории “Далласа” не удалось сыграть больше, чем Зубов. Он бессменный лидер франшизы по очкам, передачам и показателю полезности среди защитников.