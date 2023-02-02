Российский вратарь «Торонто» отдал голевую передачу в матче НХЛ

Встреча в Торонто завершилась победой «Бостона» со счетом 5:2. Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 24 броска из 29, а также отдал голевую передачу. Этот ассисит стал для 25-летнего игрока вторым в сезоне.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/91Tei7ktSoc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В сентябре Самсонов вошел в топ-25 самых перспективных игроков НХЛ в сезоне-2022/2023 по версии ESPN. Россиянин попал в число самых многообещающих игроков, сменивших команду в межсезонье.