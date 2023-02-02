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11:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский вратарь «Торонто» отдал голевую передачу в матче НХЛ

«Бостон Брюинс» обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

ТоронтоНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча в Торонто завершилась победой «Бостона» со счетом 5:2. Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 24 броска из 29, а также отдал голевую передачу. Этот ассисит стал для 25-летнего игрока вторым в сезоне.

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В сентябре Самсонов вошел в топ-25 самых перспективных игроков НХЛ в сезоне-2022/2023 по версии ESPN. Россиянин попал в число самых многообещающих игроков, сменивших команду в межсезонье.

Самсонов выступает в НХЛ с 2019 года. До 2022 года он играл за «Вашингтон Кэпиталс», однако команда не стала предлагать ему новый контракт, после чего россиянин перешел в «Торонто».

Торонто
2:5
0:0, 1:2, 1:3
Бостон
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