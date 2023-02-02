Такого не было 14 лет — Овечкин и Кросби пробьют буллиты на Матче звезд! Бывшие враги исполнят совместный номер?

Нынешние выходные в Национальной хоккейной лиге обещают быть жаркими во всех смыслах. Акцент внимания болельщиков смещается во Флориду, где пройдет традиционный Матч всех звезд и предшествующие ему забавы в виде конкурсов. И, в отличие от многих предыдущих лет, когда звездные игроки всеми силами пытались «откосить» от этой повинности и даже получали за это дисквалификации, сейчас ничто не должно помешать НХЛ провести настоящий праздник. А особенно интересный нюанс заключается в том, что в команде Столичного дивизиона в конкурсе выходов один на один (Breakaway Challenge) будут участвовать Александр Овечкин и Сидни Кросби.

Пока не очень ясно, будет ли это отдельное участие каждого форварда, или они решат исполнить буллит совместно, но появление Кросби и Овечкина на таком событии уже делает нынешний Матч всех звезд особенным. На совместное исполнение выхода один на один очень рассчитывают болельщики, поскольку прежнее противостояние Ови и Сида уже достаточно давно затихло, а нынешнее появление могло бы хоть как-то «подкинуть дровишек», пусть и в качестве шутки.

«Если Кросби и Овечкин решатся вдвоем выйти на одного вратаря, хотя это индивидуальный конкурс, это будет чрезвычайно интересно. Раньше они не любили друг друга, теперь относятся уважительно и держат дистанцию. Тут может многое произойти», — отметил обозреватель Toronto Star Кевин Макгрэн.

Овечкин — трехкратный победитель Матча звезд, получивший награды в 2008, 2009 и 2011 годах. После этого он стал избегать поездок на «Олл стар гейм», предпочитая, чтобы более молодые игроки были в центре внимания, а сам отчаянно пытался сосредоточиться на плей-офф. Последний раз Овечкин и Кросби вместе участвовали в этом конкурсе датирован аж 2009 годом — это был легендарный случай, когда Александр помирился с Евгением Малкиным. Джино помог Овечкину переодеться, дал свою клюшку, и Ови помчался выполнять буллит, держа по клюшке в каждой руке.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3nbqdaJSK3o" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Правила проведения конкурса вроде бы не поменялись, хотя сюрпризы наверняка будут. Официальный пресс-релиз НХЛ по данному вопросу не дает исчерпывающего ответа.

«Полевые игроки могут начинать свою попытку из любой точки средней зоны и могут как угодно перемещаться в зоне атаки (правила штрафных бросков не применяются). Каждый полевой игрок делает одну попытку. Судейская коллегия оценивает каждый бросок по шкале от 1 до 10. Если по завершении события будет ничья, то игроки с равным числом очков сделают еще по одной попытке, чтобы определить победителя», — говорит НХЛ.

В мероприятии также примет участие член Зала хоккейной славы Роберто Луонго, которому отведена роль знаменитого вратаря. Это должно внести еще одну интригу в конкурсы, поскольку Луонго известен своим веселым характером.