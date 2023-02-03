Владимир Тарасенко высказался о своём возможном обмене

«Я сосредоточен на играх. Не думаю, что стоит тратить время и энергию, фокусируясь на том, что я не могу контролировать. Вы можете спросить об этом у генерального менеджера Дага Армстронга. Сезон складывается для нас не лучшим образом, как все знают. Но время ещё есть. В нашей раздевалке все верят в команду. Наш чемпионский сезон — пример того, что всё можно изменить. Все должны быть в одной лодке. Это был хороший опыт для тех парней, которые тогда были в команде. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Тарасенко официальный сайт Национальной хоккейной лиги.