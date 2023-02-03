Овечкин заявил, что им будет что обсудить с Кросби за кружкой пива

Овечкин и Кросби примут участие в конкурсе на самый красивый буллит во время Матча звезд НХЛ, мероприятия которого пройдут 3 и 4 февраля в Санрайзе (штат Флорида, США). Хоккеисты в третий раз сыграют за одну команду в рамках звездного уик-энда.

«Я думаю, что ему (Кросби) все еще нравится играть в хоккей. Мне все еще нравится играть в хоккей, и я почти уверен, что, когда мы с ним завершим карьеру, мы просто выпьем вместе пару кружек пива и поговорим обо всем, что произошло за последние 15−16 лет. Я думаю, что для прошлых и будущих поколений в хоккее здорово видеть наше с ним соперничество, битву между нами и двумя командами. Я думаю, что это здорово для игры в целом», — сказал Овечкин, которого цитирует сайт НХЛ.