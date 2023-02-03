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10:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкин заявил, что им будет что обсудить с Кросби за кружкой пива

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что, когда завершит карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), им будет что обсудить с нападающим «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби за кружкой пива.

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Овечкин и Кросби примут участие в конкурсе на самый красивый буллит во время Матча звезд НХЛ, мероприятия которого пройдут 3 и 4 февраля в Санрайзе (штат Флорида, США). Хоккеисты в третий раз сыграют за одну команду в рамках звездного уик-энда.

«Я думаю, что ему (Кросби) все еще нравится играть в хоккей. Мне все еще нравится играть в хоккей, и я почти уверен, что, когда мы с ним завершим карьеру, мы просто выпьем вместе пару кружек пива и поговорим обо всем, что произошло за последние 15−16 лет. Я думаю, что для прошлых и будущих поколений в хоккее здорово видеть наше с ним соперничество, битву между нами и двумя командами. Я думаю, что это здорово для игры в целом», — сказал Овечкин, которого цитирует сайт НХЛ.

Отмечается, что их дружба зародилась на Матче звезд 2017 года. «Мы хорошие друзья. Мы можем позвонить друг другу. Когда ему покоряется очередная планка, я звоню или посылаю сообщение. Первые пару лет это были совсем другие отношения. Тогда мы были молодыми, сейчас мы повзрослели», — добавил 37-летний россиянин.

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