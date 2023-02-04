Овечкин вышел на буллит вместе с сыном, Свечников выиграл забег на скорость. Что творилось в конкурсах Матча звезд

В солнечной Флориде прошли традиционные конкурсы, предваряющие Матч всех звезд, а, вернее, звездный турнир. Отношение к тому, что когда-то называлось конкурсами мастерства, нынче двоякое. С одной стороны, это продолжает оставаться хоккеем в концентрированном виде, но элемент шоу с каждым годом становится главным по сравнению с результатами — очками, секундами и голами.

Российских хоккеистов на этом празднике жизни было достаточно, но далеко не все из них смогли выступить ярко. Одним из тех, кто традиционно привлекал внимание, был Александр Овечкин, который вышел на разминку вместе с сыном Сергеем. Оба Овечкиных были одеты в свитера с восьмым номером и фамилией — у Сергея было написано на спине Ovi Jr.

Во время разминки Овечкин-младший имел возможность забить соотечественнику Илье Сорокину, но так и не сделал этого, хотя очень старался — папа в это время внимательно следил за подопечным, снимая все на мобильный телефон. Супруга Анастасия наблюдала за этим из ложи и была максимально рада за своих мужчин, выложив соответствующее сообщение в социальных сетях.

А вот в конкурсе выходов один на один все получилось. Овечкин-старший вышел на исполнение попытки вместе с Сидни Кросби и сыном, а противостоял им в воротах завершивший карьеру Роберто Луонго. Когда два звездных форварда выкатились на пятачок, то папа заботливо отдал передачу сыну, который забил в «домик» Луонго. Голкипер, пропустивший такой обидный гол, с горя завалился на спину.

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Стоит ли говорить, что эта командная попытка набрала 40 очков и стала лучшей. На втором месте расположился Давид Пастрняк, на третьем — Митч Марнер.

Еще один россиянин выиграл свой конкурс — это был Андрей Свечников, который победил в забеге на скорость. Россиянин показал результат в 13,757 секунды, что оказалось быстрее, чем у Кевина Фиалы (13,997) и Чендлера Стивенсона из «Вегаса» (14,558).

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Конкурс тандемов вратарей, где было много наших, славы россиянам не прибавил.

Победителями стали Юсе Сарос («Нэшвилл») и Коннор Хеллебайк («Виннипег»), которые представляли Центральный дивизион, им удалось набрать 13 очков. Второе место заняли представители Тихоокеанского дивизиона Логан Томпсон («Вегас») и Стюарт Скиннер («Эдмонтон»), третьими стали Андрей Василевский («Тампа») и Линус Улльмарк («Бостон»), набравшие 9 очков.

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На последней позиции расположились представители Столичного дивизиона Игорь Шестеркин («Рейнджерс») и Илья Сорокин («Айлендерс»), у которых 6 очков.

Пожалуй, одним из главных впечатлений этого дня для зрителей стала та уверенность и мощь, с которой Коннор Макдэвид выиграл «стрельбу по тарелочкам» — конкурс на точность бросков. Он поразил четыре мишени четырьмя бросками за 9,4 секунды. Артемий Панарин в этом состязании стал третьим (13,2), Никита Кучеров — пятым (18,1), Владимир Тарасенко — седьмым (25,06).

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