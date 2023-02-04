Четырехлетний сын Овечкина реализовал буллит на Матче звезд НХЛ с передач отца и Кросби

ТАСС, 4 февраля. Старший сын российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Сергей реализовал бросок в рамках конкурса на самый эффектный буллит на Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Мероприятие проходят в ночь на субботу в Санрайзе (штат Флорида, США).

В рамках конкурса Александр Овечкин исполнил совместную попытку с канадским форвардом «Питтсбурга» Сидни Кросби. Перед началом исполнения буллита на лед вышел четырехлетний сын Овечкина Сергей, который переиграл голкипера Роберто Луонго. Канадский вратарь, завершивший карьеру в 2019 году, был приглашен на Матч звезд НХЛ для участия в конкурсе на самый эффективный буллит.