Владимир Тарасенко считает, что НХЛ должна провести предсезонные матчи в Сибири
Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко ответил на несколько вопросов перед Матчем звёзд Национальной хоккейной лиги.
Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко ответил на несколько вопросов перед Матчем звёзд Национальной хоккейной лиги.
Форвард «блюзменов» высказался о новом возможном формате плей-офф. Кроме того, Тарасенко предложил свой вариант места, где НХЛ должна провести свои предсезонные матчи в будущем.
«Было бы весело один сезон провести плей-офф в формате, когда лучшие восемь команд Восточной конференции играют с восемью лучшими командами Западной. Было бы интересно увидеть такое. Где НХЛ должна провести свои предсезонные матчи в будущем? В Сибири. Жители моего родного города будут очень счастливы», — приводит слова Тарасенко The Athletic.
Отметим, что сейчас ходят слухи о возможном проведении предсезонных матчей НХЛ в будущем сезоне в Австралии.