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18:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Владимир Тарасенко считает, что НХЛ должна провести предсезонные матчи в Сибири

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко ответил на несколько вопросов перед Матчем звёзд Национальной хоккейной лиги.

Сент-ЛуисНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Форвард «блюзменов» высказался о новом возможном формате плей-офф. Кроме того, Тарасенко предложил свой вариант места, где НХЛ должна провести свои предсезонные матчи в будущем.

«Было бы весело один сезон провести плей-офф в формате, когда лучшие восемь команд Восточной конференции играют с восемью лучшими командами Западной. Было бы интересно увидеть такое. Где НХЛ должна провести свои предсезонные матчи в будущем? В Сибири. Жители моего родного города будут очень счастливы», — приводит слова Тарасенко The Athletic.

Отметим, что сейчас ходят слухи о возможном проведении предсезонных матчей НХЛ в будущем сезоне в Австралии.

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