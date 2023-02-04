Насколько популярен Овечкин в США? Появилось короткое видео, которое наглядно все объясняет

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий

В соцсетях стало популярным короткое видео, снятое во время Звездного уик-энда НХЛ, который в этом году проходит во Флориде.

На видео на расстоянии буквально в несколько шагов друг от друга дают интервью две суперзвезды НХЛ — Овечкин и форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

А теперь сравните количество репортеров и камер, окружающих Овечкина и Макдэвида. Кажется, все понятно без слов.