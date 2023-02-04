Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
Динамо Мн
32
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Авангард
32
Хоккей. КХЛ
5.02
Сибирь
Адмирал
Хоккей. КХЛ
5.02
Металлург
Трактор
Хоккей. КХЛ
5.02
Куньлунь
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
5.02
Локомотив
Сочи
Все события
21:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Болельщики освистали Никиту Кучерова во время представления на Матче звёзд НХЛ

Болельщики освистали российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова во время Матча звёзд НХЛ.

Тампа-БэйНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Диктор представлял хоккеистов для очередного конкурса мастерства, и, когда он дошёл до имени форварда «молний», трибуны громко освистали игрока. Кучеров, услышав это, только улыбнулся.

Отметим, что Матч звёзд проходит в Санрайзе (США) на домашней арене «Флориды Пантерз». У фанатов «пантер» напряжённые отношения с «Тампой». Так, помимо Кучерова, негативному приветствию подвергся другой хоккеист «Лайтнинг» — Пэт Марун. 34-летний нападающий не был вызван на Матч, однако выступил на нём в качестве журналиста. Когда камеры приковали к нему внимание, а сам Марун начал говорить в микрофон, болельщики освистали и его.

Кучеров принял участие в конкурсе на точность бросков и занял в нём пятое место.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Овечкина не посмели не пустить в Канаду
Российский вратарь переписал историю НХЛ
Фоторепортажи
27Главные фото года в российском спорте
25«ПСЖ» обыграл сборную Эр-Рияда: Месси забил, Роналду сделал дубль
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь