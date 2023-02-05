Гол и три ассиста Тарасенко вывели Центральный дивизион в финал Матча звезд

Мероприятие проходит в Санрайзе, штат Флорида. Встреча завершилась со счетом 6:4 (3:2, 3:2) в пользу команды Центрального дивизиона. В составе победителей отличились Нэйтан Маккиннон (4-я, 9-я минуты), Сет Джонс (7), Клейтон Келлер (11, 19) и российский форвард Владимир Тарасенко (16), записавший на свой счет также три голевые передачи. У проигравших шайбы забросили Коннор Макдэвид (4), Элиас Петтерссон (8, 17) и Эрик Карлссон (18).