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00:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол и три ассиста Тарасенко вывели Центральный дивизион в финал Матча звезд

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Команда Центрального дивизиона обыграла команду Тихоокеанского дивизиона в полуфинальной встрече Матча звезд НХЛ.

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Источник: AP 2022

Мероприятие проходит в Санрайзе, штат Флорида. Встреча завершилась со счетом 6:4 (3:2, 3:2) в пользу команды Центрального дивизиона. В составе победителей отличились Нэйтан Маккиннон (4-я, 9-я минуты), Сет Джонс (7), Клейтон Келлер (11, 19) и российский форвард Владимир Тарасенко (16), записавший на свой счет также три голевые передачи. У проигравших шайбы забросили Коннор Макдэвид (4), Элиас Петтерссон (8, 17) и Эрик Карлссон (18).

За команду Центрального дивизиона также выступал российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, который не отметился результативными действиями.

В другой полуфинальной встрече Матча всех звезд сыграют команды Атлантического и Столичного дивизионов.

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