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18:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Овечкин — о первом посещении Вашингтона: я был как будто в тюрьме

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вспомнил, как в молодости впервые оказался в столице США и чувствовал себя очень некомфортно.

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«Странно. Я жил в гостинице, причём в каком-то странном номере. Не на первом, не на втором этаже, а на минус первом. Я был как будто в тюрьме. Английского не знаю, телевизора нет, только маленькое окошко. Сидел там и думал: что я тут делаю?» — цитирует Овечкина ESPN.

Напомним, Овечкин занимает второе место в истории Национальной хоккейной лиги по количеству голов. На счету российского нападающего 812 шайб. Капитан «Вашингтона» отстаёт от лидирующего Уэйна Гретцки на 82 гола, у великого канадца 894 шайбы за карьеру. У Овечкина действует контракт ещё три с половиной года.

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