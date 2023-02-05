Овечкин — о первом посещении Вашингтона: я был как будто в тюрьме

«Странно. Я жил в гостинице, причём в каком-то странном номере. Не на первом, не на втором этаже, а на минус первом. Я был как будто в тюрьме. Английского не знаю, телевизора нет, только маленькое окошко. Сидел там и думал: что я тут делаю?» — цитирует Овечкина ESPN.