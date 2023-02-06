Беттмэн: Я не согласен с Гашеком. Не думаю, что его мнение отражает позицию чешского народа

«Доминик Гашек активно критиковал в течение последнего года. Он имеет право на свое мнение. Но я не думаю, что его мнение отражает позицию чешского народа или руководства страны. Кстати, я с ним не согласен», — приводит слова Беттмэна Ilta-Sanomat.