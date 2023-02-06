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10:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гашек: НХЛ опустилась на самое дно, позволив сыну Овечкина принять участие в Матче звезд

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек раскритиковал участие россиян в Матче звезд НХЛ.

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Источник: AP 2022

«НХЛ опустилась на самое дно, позволив сыну Овечкина принять участие в Матче звезд НХЛ! Лига и Гэри Беттмэн должны заплатить за этот гнусный поступок», — написал Доминик в соцсетях.

Ранее Гашек раскритиковал НХЛ за вызов россиян на Матч звезд-2023. Также он призвал чешский телеканал Nova Sport прекратить трансляции матчей лиги из-за выступлений в ней российских хоккеистов.

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