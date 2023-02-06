Гашек не может успокоиться. Он прицепился к сыну Овечкина, но получил жёсткий ответ от НХЛ

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Доминик Гашек продолжает активничать, когда речь заходит о России. Особенно его задевают успехи и даже одно только присутствие российских игроков в НХЛ. За прошедший год чешская легенда выдвинул немало безумных требований к руководству лучшей лиги мира, но все они остались без ответа.

Сначала Гашек призывал разорвать контракты с россиянами, потом пытался не пустить их на матчи НХЛ в Прагу, писал гневные письма за океан, а теперь дошёл до того, что прицепился к ребёнку.

По его мнению, участие четырёхлетнего сына Александра Овечкина в Матче звёзд НХЛ, которое у нормального человека вызывает исключительно умиление, — это гнусный поступок.

«НХЛ опустилась на самое дно, позволив сыну Овечкина выступить на льду в Матче звёзд. Лига и Гэри Беттмэн должны заплатить за этот гнусный поступок», — написал бывший вратарь в соцсетях.

«Сможет ли сердитая Европа хоть как-то навредить НХЛ?»

Европейские СМИ растиражировали заявление Гашека, а некоторые выразили и своё мнение о том, почему НХЛ не реагирует на призывы бывшего вратаря.

«Беттмэн не хочет разрывать отношения с российским сообществом, по крайней мере, с той частью, которая проживает за океаном. Он продолжит смотреть за снайперской гонкой Овечкина за рекордом Гретцки. И также продолжит игнорировать другие голоса», — пишет iDnes.cz.

«НХЛ не хочет отрекаться от истории Овечкина, когда он в 83 голах от снайперского рекорда. НХЛ не собирается ввязываться в политику. Они хотят выставлять Овечкина напоказ и праздновать его успех.



“Вашингтон” тоже ограждает его от неприятных вопросов. За океаном он — гигант, главная звезда. Об остальном молчат. Может, потому, что лига боится лишних проблем. У них уже был секс-скандал в “Чикаго”, на них давят по теме последствий сотрясений мозга. НХЛ нужны не неприятности, а позитивный имидж. Потому что популярность хоккея в США не растёт, в то время как бейсбол, американский футбол и баскетбол ушли в отрыв.



В Америке ставка на Овечкина не повредит, потому что в СМИ не освещают его убеждения. Это больше злит Европу. Однако, вопрос, сможет ли сердитая Европа хоть как-то навредить НХЛ», — пишет iSport.cz.

«Рекламный ход с сыном Овечкина показал, что НХЛ нет дела до Украины»

«Нет смысла винить в случившемся четырёхлетнего сына Овечкина, но НХЛ и все остальные должны посмотреться в зеркало. НХЛ — единственное исключение в мире спорта, где допускаются россияне и белорусы. В большинстве видов спорта их забанили. Главная хоккейная лига мира не должна поддерживать такой статус. Хотелось бы, чтобы НХЛ наконец показала, что у неё есть мораль», — пишет mtvuutiset.fi.

«Рекламный ход НХЛ с сыном Овечкина показывает, что лиге всё равно на конфликт на Украине. Лицами мероприятия стали Александр Овечкин и его сын Сергей. НХЛ публиковала фото и видео с ними в социальных сетях. Сын Овечкина не виноват в том, что его использовали в качестве рекламы, это не его решение. Это сделали НХЛ и Овечкин. Этой рекламной кампанией НХЛ показала, что ей нет дела до конфликта, вместо этого они продвигают пропаганду Овечкина. Беттмэн своим заявлением подтвердил, что им есть дело только до денег и гонки Овечкина за рекордом», — считает Iltalehti.

Американские же СМИ предпочли не трогать эту тему, да и англоязычные пользователи в комментариях к посту Гашека по большей части сошлись во мнении, что автор переборщил и нападки на ребёнка недопустимы.

Лиге реагировать пришлось, потому что Гэри Беттмэну задали прямой вопрос о словах Гашека (который поступил от финского журналиста). Комиссионер ответил дипломатично, но твёрдо намекнул, что чеху не стоит лезть не в своё дело: «Гашек в последний год был ярым критиком. Он имеет право на своё мнение, но я не думаю, что он выражает мнение чешского народа или руководства страны. И, кстати, я с ним не согласен».

Беттмэн — прагматичный человек, а НХЛ — прагматичная лига. Там никто в своём уме не будет отказываться от тех баснословных денег, которые приносят русские игроки. В этом году Матч звёзд собрал рекордное российское представительство, а Ови-младший стал украшением уикенда. Не потому, что его присутствие продвигает чью-то повестку, а потому, что он милый ребёнок будущего лучшего снайпера в истории. И обожает хоккей, при этом очень похож на папу, это сразу навевает мысли о том, что НХЛ лет через 15 может получить второго Овечкина.

Гашеку пора понять, что все его потуги напакостить русским хоккеистам ни к чему не приведут. НХЛ решила вообще не проводить Кубок мира в 2024 году, чем проводить без русских (чего требовали европейские сборные), да и ИИХФ уже активно готовит почву для возвращения России в мировой хоккей. Один Доминик всё не может успокоиться.