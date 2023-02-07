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10:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кошмар Василевского, рекорд Панарина и камбэк Капризова: русский день в НХЛ

Панарин установил рекорд по скорости достижения 300 очков в составе «Рейнджерс» в НХЛ.

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Источник: AP 2022

Андрей Василевский во второй раз в карьере в НХЛ пропустил семь шайб в одном матче, Артемий Панарин быстрее всех в истории «Рейнджерс» достиг отметки в 300 очков в составе клуба, а Кирилл Капризов показал, для чего копил силы во время Матча звезд. О главных событиях первого игрового дня Национальной хоккейной лиги после небольшого перерыва — в материале РИА Новости Спорт.

«Пантеры» растерзали Василевского

Хоккей

НХЛ 2022-2023
Неделя 20, 7.02.2023, 3:00

Флорида7Тампа-Бэй1

Домашняя арена «Флориды Пантерз» не долго пустовала после Матча звезд НХЛ, который состоялся в минувший уикенд. Спустя двое суток площадка в Санрайзе приняла первый матч «регулярки» после паузы на знаковое для лиги событие и сразу же — дерби штата против «Тампа-Бэй Лайтнинг». Еще недавно Андрей Василевский и Никита Кучеров в одной команде с Мэттью Ткачаком и Александром Барковым становились победителями Матча звезд, а уже сегодня сошлись друг против друга. И эта битва осталась за лидерами «Пантерз».

И если финн с российскими корнями Барков очков не набрал, то Ткачак записал на свой счет аж пять баллов. MVP Матча звезд стал сегодня лучшим игроком встречи, в том числе забросив в ворота Василевского две шайбы. Но всего российский голкипер «Тампы» пропустил семь! Так много до сегодняшнего дня обладатель «Везина Трофи» 2019 года и один из лучших вратарей мира пропускал в НХЛ только однажды — в февральской встрече с «Аризоной» в 2020-м. Но несмотря на «семерку» в воротах Василевского провальной игру россиянина назвать нельзя. Даже в такой ситуации Андрей стал едва ли не лучшим игроком «Тампы» в дерби с «Пантерз» и отразил 42 броска из 49. Провалился Василевский лишь однажды, когда подарил гол Эрику Стаалу в начале третьего периода при счете 1:4.

«Василевский все еще думает, что он на Матче звезд», — пошутил репортер и болельщик «Флориды» Адам Рид.

Сама встреча завершилась разгромом — 7:1, — а у «Тампы» единственным голом отличился Никита Кучеров. Эта шайба стала для российского супербомбардира 20-й в сезоне. Кучеров достигает этой отметки восьмой раз подряд. Отметим и возвращение Сергея Бобровского. Российский голкипер «Флориды» получил травму в дебюте матча против «Монреаль Канадиенс» 20 января и сегодня провел свою первую игру после вынужденного перерыва. В его активе 32 сейва из 33 бросков и звание третьей звезды встречи.

Панарин — новый рекордсмен «Рейнджерс»

Настоящая же в буквальном смысле битва произошла в Нью-Йорке, где местные «Рейнджерс» на «Мэдисон Сквер Гарден» сразились с «Калгари Флэймз». Уже в первом периоде команды провели несколько драк. В одной из них поучаствовал и российский защитник «огоньков» Никита Задоров, который умудрился избежать удаления.

Но главным бойцом стал капитан «Рейнджерс» Джейкоб Труба. Своими мощными силовыми приемами он нещадно уничтожал игроков «Калгари».

Хоккей

НХЛ 2022-2023
Неделя 20, 7.02.2023, 3:30

Рейнджерс5Калгари4ОТ

Сама встреча прошла в формате так называемых качелей. Хозяева трижды выходили вперед, но «Флэймз» всякий раз отыгрывались и в середине третьего периода перехватили преимущество. Лишь дубль Мики Зибанежада помог «Рейнджерс» перевести игру в овертайм, где первый номер драфта НХЛ-2020 Алекси Лафренье принес «синерубашечникам» победу.

Суперзвезда «Рейнджерс» Артемий Панарин оформил ассистентский дубль. Своей первой голевой передачей в матче Хлебушек достиг отметки в 300 очков в карьере за клуба из Нью-Йорка и установил новый рекорд франшизы. За всю почти 100-летнюю историю «Рейнджерс» россиянин пробил 300 баллов быстрее всех — за 236 матчей. Позади Панарина остались такие мастодонты, как Марк Мессье (249 матчей), Яромир Ягр (257) и Фил Эспозито (289).

Капризова зря хейтили за Матч звезд

Хоккей

НХЛ 2022-2023
Неделя 20, 7.02.2023, 5:00

Аризона3Миннесота2

Кирилл Капризов стал одним из девяти россиян, сыгравших на Матче звезд НХЛ. Однако выступлением россиянина североамериканские журналисты остались разочарованы.

Капризов не стал участвовать в конкурсе в забеге на скорость, где победу одержал Андрей Свечников, а в двух играх не набрал ни одного очка. Многим показалось, что Кирилл попросту не хотел тратить силы на обыкновенное шоу.

И в этом была своя правда россиянина. Главная звезда «Миннесоты Уайлд» подошел к первому матчу в НХЛ после перерыва в хорошей форме и занялся любимым делом — набирать очки.

В матче против «Аризоны Койотис» Капризов открыл счет и благодаря своему голу повторил клубный рекорд по результативной серии в играх против одной франшизы. Так, Кирилл отличился уже в 12-м матче против «Аризоны» подряд. Ранее данной отметки в составе «Уайлд» достигали Зак Паризе (12 результативных матчей подряд против «Детройт Ред Уингз») и Майкл Гранлунд (против «Даллас Старз»). Уже через месяц в очередной игре с «Койотис» Капризов может стать единоличным рекордсменом «дикарей». Всего в 14 проведенных матчах против «Аризоны» в чемпионатах НХЛ Кирилл набрал 20 очков (9 голов и 11 передач). Лишь в одной встрече россиянин не отметился результативными действиями.

Другие достижения россиян

Хоккей

НХЛ 2022-2023
Неделя 20, 7.02.2023, 3:00

Филадельфия1Айлендерс2

Голкипер Семен Варламов помог «Нью-Йорк Айлендерс» обыграть «Филадельфию Флайерз», отразив 25 бросков из 26. Защитник «островитян» Александр Романов, ставший накануне отцом и подаривший Зинэтуле Билялетдинову внучку, очков не набрал.

Андрей Кузьменко изо всех сил пытался добыть для «Ванкувер Кэнакс» победу в игре с «Нью-Джерси Девилз», но его шикарного гола оказалось недостаточно. Также отметив возвращение Василия Подколзина — для него матч против «Девилз» стал первым в НХЛ в 2023 году.

Денис Гурьянов из «Даллас Старз» по ходу текущего сезона часто подвергается критике, но сегодня без результативных действий в матче с «Анахайм Дакс» россиянин не обошелся. Его голевой пас помог «звездам» прервать серию из трех поражений в чемпионате подряд.

Автор: Андрей Сенченко

Нью-Джерси
5:4ОТ
1:1, 3:2, 0:1
Ванкувер
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