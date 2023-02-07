Александр Овечкин объяснил причины своей силовой манеры игры
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объяснил причины своей силовой манеры игры.
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объяснил причины своей силовой манеры игры.
Капитан «столичных» входит в число лучших игроков как сезона, так и за всю историю Национальной хоккейной лиги по количеству силовых приёмов. Кроме того, Овечкин рассказал о своих травмах и о тренировках после завершения сезона.
«Не помню уже, кто мне это сказал, когда я приехал в НХЛ. Но слова были о том, что надо быть достаточно сильным, чтобы себя защищать. Я старался и применять силовые, и принимать их. Мне повезло со здоровьем. Конечно, у меня было пару травм и я играл с травмами, но ничего серьёзного не было. После конца сезона мы договариваемся с моим тренером о дате, когда начнём работать. Он оценивает мою форму, мы много обсуждаем, что будем делать. Кардио, зал, движения, но по большей части всё одно и то же», — сказал Овечкин ESPN.
Отметим, что за 18 сезонов в НХЛ россиянин пропустил из-за травм лишь 28 матчей.