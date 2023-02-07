Александр Овечкин объяснил причины своей силовой манеры игры

«Не помню уже, кто мне это сказал, когда я приехал в НХЛ. Но слова были о том, что надо быть достаточно сильным, чтобы себя защищать. Я старался и применять силовые, и принимать их. Мне повезло со здоровьем. Конечно, у меня было пару травм и я играл с травмами, но ничего серьёзного не было. После конца сезона мы договариваемся с моим тренером о дате, когда начнём работать. Он оценивает мою форму, мы много обсуждаем, что будем делать. Кардио, зал, движения, но по большей части всё одно и то же», — сказал Овечкин ESPN.