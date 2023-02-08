Вратарь Сорокин вышел на первое место по количеству «сухих» матчей в нынешнем сезоне НХЛ

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 20, 8.02.2023, 3:30 Айлендерс 4 Сиэтл 0

ТАСС, 8 февраля. «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) над «Сиэтлом» со счетом 4:0. Встреча прошла в ночь на среду.

Шайбы забросили Сэмуэль Болдуц (8-я минута), Симон Хольмстрём (19), Зак Паризе (24), Бо Хорват (26).

27-летний Сорокин отразил 31 бросок и провел пятый матч без пропущенных голов, благодаря чему вышел на первое место в нынешнем сезоне по этому показателю, деля лидерство с Дарси Кемпером из «Вашингтона».

Россиянин второй раз подряд оставил свои ворота в неприкосновенности. Всего в карьере в НХЛ у Сорокина уже 15 «сухих» встреч, что позволило ему занять чистое четвертое место по этому показателю в истории клуба.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 20, 8.02.2023, 3:00 Питтсбург 2 Колорадо 1 ОТ

Лидером по количеству матчей без пропущенных шайб является Гленн Реш (25), вторым идет Билли Смит (22), третьим — Рик Дипьетро (16). Свой первый гол за «Нью-Йорк Айлендерс» забил перешедший из «Ванкувера» форвард Бо Хорват, подписавший с клубом восьмилетний контракт с зарплатой в $8,5 млн в год.

Сорокин был также признан второй звездой матча. «Айлендерс» занимают шестое место в таблице Столичного дивизиона, набрав после 54 матчей 59 очков и одержав четвертую победу подряд. В следующем матче команда дома примет «Ванкувер» в ночь на 10 февраля. «Сиэтл» занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе с 63 очками после 50 матчей и в следующей игре в ночь на 10 февраля на выезде встретится с «Нью-Джерси».

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отдал две передачи в домашнем матче против действующего обладателя Кубка Стэнли «Колорадо» (2:1 ОТ). Россиянин принял участие в голевой комбинации в овертайме, которую завершил Крис Летанг, причем до этого он получил двухминутное удаление.