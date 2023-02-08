Овечкина взбесил новый закон в Америке! Русскую суперзвезду вынудили изменить себе

Многие любители хоккея прекрасно помнят экстравагантный образ Александра Овечкина из середины 2000-х. Будущий капитан «Вашингтона» приехал в лучшую лигу мира и принялся унижать сильнейших защитников и голкиперов планеты в каждом матче. Наглости новичку «Кэпиталз» было не занимать. Это проявлялось не только в стиле игры нашего соотечественника, но и в его внешнем виде. Тонированный визор, желтые шнурки и заправленная в хоккейные шорты майка.

Столь нестандартный облик сразу же выделял русского снайпера на фоне остальных. Разумеется, юные хоккеисты тут же подхватили эту моду и начали вовсю косплеить кумира — шнурки желтого цвета, до этого не пользовавшиеся большой популярностью, разлетались как горячие пирожки в каждом хоккейном магазине.

Само собой, многие не разделяли восторгов относительно внешнего вида лидера «Столичных» и едва ли не называли его клоуном. А комментаторы регулярно жаловались на то, что из-за заправленного в шорты джерси невозможно разглядеть номера игроков и понять кто где находится на льду. НХЛ услышала жалобы и комментарии критиков Александра Великого.

Поэтому перед сезоном-2013/14 в регламенте лучшей лиги мира появилось новое правило. Согласно нему, защитная экипировка (кроме перчаток, шлемов и вратарских щитков) должна была находиться под формой. В случае несоблюдения данного предписания, судья обязан сделать игроку устное предупреждение. А при повторном нарушении он вправе выписать нарушителю малый штраф. Это автоматически означало то, что отныне Ови не имел права заправлять свитер в шорты. И будущему обладателю Кубка Стэнли это очень не понравилось.

«Меня это правило очень расстроило. Самое обидное, что никто нас, игроков, даже не спросил. В НХЛ думают, что этот стиль может быть опасен. Но, по мне, так это просто глупость. Экипировка неплотно прилегает к телу, так что джерси все равно будет попадать между защитой и телом во время катания. Зачем отказывать хоккеистам в праве на самовыражение? Каждый из нас — личность, каждый хочет выглядеть по-своему. НХЛ хочет получить шоу, поэтому игры должны этому соответствовать. Посмотрите на юных хоккеистов — они же во всем подражают крутым игрокам. Они используют желтые шнурки и тонированные визоры, потому что подсмотрели это у игроков НХЛ», — говорил Овечкин в интервью The Washington Post.

Главный тренер «Кэпиталз» Адам Оутс также был настроен скептически в отношении нововведения. Бывший игрок «Вашингтона» аргументировал свою позицию тем, что даже Уэйн Гретцки всегда заправлял свитер в шорты, и со временем это стало неотъемлемой частью его хоккейного имиджа. Также Оутс был убежден — каждый хоккеист имеет полное право проявлять свою индивидуальность на льду, и это способствует распространению хоккея.

«Вот мы вчера играли матч в Беллвиле, так там болельщики не хотят видеть 20 одинаковых парней, им нужен Ови», — говорил специалист.

Также наставник Овечкина выразил вполне обоснованные сомнения в том, насколько реально реализовать это правило на практике. Ведь майка может сместиться чисто случайно. Неужели каждый клуб НХЛ должен был нанять специального человека, который в разгар матча следил бы за внешним видом всех игроков команды? Но боссы лучшей лиги мира оставили спич тренера без внимания.

Адам Оутс был далеко не единственным, кому не понравилось «правило Овечкина». Евгений Малкин также любил заправлять джерси в шорты, поэтому страдал от новинки в регламенте не меньше своего коллеги из столицы США. И винил в этом именно его.

«Да я вообще с ним теперь готов не разговаривать из-за этого! Поменяли все из-за него, а я мучаюсь. Это ведь привычка уже, понимаете? Всю жизнь что-то делаешь, а потом это запрещают. Я когда заправляю свитер, чувствую, что мне так в сто раз комфортнее. У меня просто трусы такие — люблю, чтобы свисали пониже, вот майка и задирается. В первый месяц это было страшной проблемой. Каждый раз, как выходишь на лед, судья тебе тут же “пихает”, а это тоже сбивает с игры. Хорошо хоть, что сейчас мне новый свитер сделали — чуть длиннее сзади. Мне кажется, НХЛ неправильно поступила: все сразу запретить, ни с кем не посоветоваться… Причем свалили все на одного Овечкина. Ну, пусть тогда только Овечкину и запрещают. Я говорил на эту тему с Сидом, он считает, что правило могут отменить. Очень уж многие жалуются. Представляете, что будет, если кого-то за свитер в плей-офф удалят!», — негодовал Джино.

К счастью для всех болельщиков «Вашингтона» и поклонников таланта Александра Овечкина, вынужденные внешние изменения никак не повлияли на его эффективность на площадке. Ови продолжил вколачивать шайбы в сетку ворот соперников, привел «Кэпиталз» в долгожданному Кубку Стэнли, а теперь еще и всерьез замахнулся на вечный снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Настоящий уникум. Не иначе.