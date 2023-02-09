Капризов продлил результативную серию в НХЛ до семи игр

Встреча в Далласе закончилась со счетом 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) в пользу хозяев льда, в составе которых шайбы забросили Джейми Бенн (21-я минута), Радек Факса (26), Яни Хаканпяя (31) и Роопе Хинц (58). Гол гостей на счету Йоэля Эрикссона Эка (49), которому ассистировал россиянин Кирилл Капризов.

На счету Капризова 61 (28+33) очко в 50 матчах текущего регулярного чемпионата. Россиянин отметился результативным действием в седьмой встрече подряд. 25-летний форвард набрал 28-е очко в сезоне в большинстве и вышел на пятое место по этому показателю в лиге.