Капризов продлил результативную серию в НХЛ до семи игр
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. «Даллас» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. «Даллас» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Далласе закончилась со счетом 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) в пользу хозяев льда, в составе которых шайбы забросили Джейми Бенн (21-я минута), Радек Факса (26), Яни Хаканпяя (31) и Роопе Хинц (58). Гол гостей на счету Йоэля Эрикссона Эка (49), которому ассистировал россиянин Кирилл Капризов.
На счету Капризова 61 (28+33) очко в 50 матчах текущего регулярного чемпионата. Россиянин отметился результативным действием в седьмой встрече подряд. 25-летний форвард набрал 28-е очко в сезоне в большинстве и вышел на пятое место по этому показателю в лиге.
Российский форвард «Далласа» Денис Гурьянов результативными действиями не отметился.
«Даллас» возглавляет таблицу Центрального дивизиона, где «Миннесота» располагается на четвертой позиции.