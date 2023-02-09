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09:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Капризов продлил результативную серию в НХЛ до семи игр

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. «Даллас» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Даллас
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Источник: AP 2022

Встреча в Далласе закончилась со счетом 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) в пользу хозяев льда, в составе которых шайбы забросили Джейми Бенн (21-я минута), Радек Факса (26), Яни Хаканпяя (31) и Роопе Хинц (58). Гол гостей на счету Йоэля Эрикссона Эка (49), которому ассистировал россиянин Кирилл Капризов.

На счету Капризова 61 (28+33) очко в 50 матчах текущего регулярного чемпионата. Россиянин отметился результативным действием в седьмой встрече подряд. 25-летний форвард набрал 28-е очко в сезоне в большинстве и вышел на пятое место по этому показателю в лиге.

Российский форвард «Далласа» Денис Гурьянов результативными действиями не отметился.

«Даллас» возглавляет таблицу Центрального дивизиона, где «Миннесота» располагается на четвертой позиции.

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4:1
0:0, 3:1, 1:0
Миннесота
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