Чешский хоккеист удалил фото с Овечкиным в соцсетях из-за критики фанатов

Хоккеисты сделали совместное фото во время недавнего Матча звезд НХЛ. Подписчики Пастрняка осудили его за публикацию этого снимка в соцсетях.
«Вы следите за тем, что происходит вокруг вас? Вы понимаете, что олицетворяет Овечкин? Я понимаю спортивную сторону фото, но это не про хоккей!» — приводит один из комментариев болельщиков idnes.cz.
В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Пастрняк набрал 72 (38+34) очка в 51 матче. Он занимает четвертую строчку в списке лучших бомбардиров лиги, уступая Никите Кучерову (75), Леону Драйзайтлю (76) и Коннору Макдэвиду (93).