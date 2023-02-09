Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Автомобилист
СКА
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Металлург
Витязь
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Салават Юлаев
Куньлунь
10
Хоккей. КХЛ
1-й период
Трактор
Динамо Мн
00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Авангард
ЦСКА
01
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Спартак
Хоккей. НХЛ
10.02
Нью-Джерси
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
10.02
Тампа-Бэй
Колорадо
Хоккей. НХЛ
10.02
Филадельфия
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
10.02
Флорида
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
10.02
Детройт
Калгари
Хоккей. НХЛ
10.02
Айлендерс
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
10.02
Миннесота
Вегас
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Миннесота
41
Хоккей. НХЛ
04:00
Рейнджерс
Ванкувер
43
Все события
14:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чешский хоккеист удалил фото с Овечкиным в соцсетях из-за критики фанатов

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк удалил совместное фото с российский форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным из соцсети после критики чешских болельщиков.

Бостон
ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
Наверх
18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Хоккеисты сделали совместное фото во время недавнего Матча звезд НХЛ. Подписчики Пастрняка осудили его за публикацию этого снимка в соцсетях.

«Вы следите за тем, что происходит вокруг вас? Вы понимаете, что олицетворяет Овечкин? Я понимаю спортивную сторону фото, но это не про хоккей!» — приводит один из комментариев болельщиков idnes.cz.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Пастрняк набрал 72 (38+34) очка в 51 матче. Он занимает четвертую строчку в списке лучших бомбардиров лиги, уступая Никите Кучерову (75), Леону Драйзайтлю (76) и Коннору Макдэвиду (93).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Запад набросился на докладчика ООН из-за поддержки России. Что она сказала?
'Кем мне быть, если не русской?' Интервью самой крутой фигуристки Европы
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
25«ПСЖ» обыграл сборную Эр-Рияда: Месси забил, Роналду сделал дубль
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь