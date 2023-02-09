Чешский хоккеист удалил фото с Овечкиным в соцсетях из-за критики фанатов

Хоккеисты сделали совместное фото во время недавнего Матча звезд НХЛ. Подписчики Пастрняка осудили его за публикацию этого снимка в соцсетях.

«Вы следите за тем, что происходит вокруг вас? Вы понимаете, что олицетворяет Овечкин? Я понимаю спортивную сторону фото, но это не про хоккей!» — приводит один из комментариев болельщиков idnes.cz.