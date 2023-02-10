Мощнейший обмен российской звезды НХЛ! Тарасенко и Панарин вместе пойдут за Кубком Стэнли

В июле 2021 года «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сент-Луис Блюз» провернули громкий обмен, в результате которого российский нападающий Павел Бучневич пополнил стан «музыкантов», а в обратном направлении проследовал канадский форвард Сэмми Бле. Спустя полтора года 26-летний Бле возвращается в Сент-Луис, снова став участником громкого обмена русской звезды. Генеральному менеджеру «синерубашечников» Крису Друри удалось провернуть обмен-блокбастер ради получения в свои ряды Владимира Тарасенко.

31-летний россиянин был одним из самых лакомых кусочков, доступных к обмену в преддверии дедлайна НХЛ. Договор Тарасенко с кэпхитом $ 7,5 млн рассчитан до конца сезона-2022/2023 и содержал в себе пункт о полном запрете на обмен. Но отношения Тарасенко и «Сент-Луиса» испортились уже давно — после двух неудачных операций на плече и решения отдать капитанскую нашивку Райану О’Райлли — североамериканские инсайдеры наперебой рассказывали о желании российского форварда сменить обстановку. И, учитывая текущее положение «блюзменов» в турнирной таблице — девять очков отставания от зоны плей-офф и сугубо теоретические шансы на продолжение сезона в розыгрыше Кубка Стэнли — время для перехода наконец созрело.

Российский форвард полностью контролировал свою трансферную судьбу, в результате чего для обмена в другой клуб «Блюз» необходимо было заручиться согласием нападающего. И уже накануне в авторитетную североамериканскую прессу просочилась информация, согласно которой Тарасенко был бы рад обмену в «Рейнджерс». И буквально спустя сутки после появления данного инсайда за океаном взорвалась бомба — победитель молодёжного чемпионата мира 2011 года действительно воссоединяется со своим давним приятелем и партнёром по той замечательной российской молодёжке Артемием Панариным.

Первым о переезде Тарасенко на Бродвей сообщил известный инсайдер Фрэнк Серавалли, после чего по крупицам становились известны полные детали крупной сделки. По итогу в «Рейнджерс» также перебрался финский защитник Нико Миккола, за что «блюзмены» получили два условных драфта пика, а именно выборы в первом и четвёртом раундах, 21-летнего проспекта-защитника Хантера Скиннера и вышеупомянутого нападающего Бле. Также «Сент-Луису» пришлось удержать половину зарплаты россиянина.

Как оценить эту сделку? На первый, второй и третий взгляд, генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри провернул отличный ход. Команда Жерара Галлана не потеряла ни одного ключевого игрока. По мере обсуждения возможных сделок «синерубашечников» в качестве разменной монеты то и дело фигурировали фамилии хоккеистов основного состава Каапо Какко, Филипа Хитила, Алекси Лафренье или, на худой конец, талантливого защитника Зака Джонса, сейчас выступающего в АХЛ. Но в итоге «Рейнджерс» расстались с нападающим четвёртого звена, в активе которого 0 голов в 40 матчах сезона, и защитником Скиннером, чьи шансы в ближайшие несколько сезонов пробиться в топ-6 обороны «синерубашечников» колебались в районе 0 процентов.

Что получил Друри взамен? Он получил элитного крайнего форварда, максимально совместимого с самым высокооплачиваемым игроком команды. Нынешний сезон у Тарасенко откровенно не задался — форвард набрал 29 (10+19) очков при полезности «минус 18» в 38 матчах регулярки — но в нынешнем «Сент-Луисе» вообще довольно сложно найти игроков, у которых чемпионат складывается успешно. А ещё год назад статистика Владимира оказалась куда на более высоком уровне — 82 очка в 75 матчах. Между прочим, в составе «Рейнджерс» в том сезоне лучшую результативность показал всего один игрок. Конечно, же им был Панарин.

Чтобы осознать, насколько качественное дополнение получают «Рейнджерс», достаточно знать один факт — в последних матчах в первом звене американской команды выступал Джимми Веси, ещё несколько месяцев назад находившийся на рынке абсолютно свободных агентов и изначально оказавшийся в команде Галлана на просмотровом контракте. Американский форвард честно и успешно отработал просмотр, затем подписал полноценный контракт и в течение всего сезона перемещался из четвёртого звена в первое, попутно заходя во второе или третье.

В линиях «Рейнджерс» царил управляемый хаос, а сочетания троек менялись едва ли не матч от матча, но неизменным оставалось ключевое обстоятельство — партнёры Панарина упорно транжирили минимум 75% моментов, которые для них создавал Артемий. И Веси не был исключением из этого правила. Теперь первая тройка нападения «синерубашечников» может приобрести вид: Панарин — Зибанеджад — Тарасенко. Чем вам не грозное оружие под плей-офф?

Заодно «Рейнджерс» решили большую проблему защитника в третьей паре. Сейчас в американской команде стабильное место в основном составе имели пять игроков обороны, тогда как шестым являлся Бен Харпур, также пробившийся в основной состав через пробный контракт. Причём Харпур вообще изначально подписывал пробник с фарм-клубом «Рейнджерс» в АХЛ. Свои матчи Бен отработал исправно, но его замена на чемпиона мира в составе сборной Финляндии Микколу также видится однозначным усилением ньюйоркцев.

Но главная история, разумеется, всё равно вращается вокруг воссоединения связки Панарин — Тарасенко. 12 лет назад Владимир был капитаном сборной России на победном молодёжном чемпионате мира, а Артемий стал главным героем финальной встречи со сборной Канады, оформив дубль, причём победный гол он забил с передачи своего новоявленного партнёра по «Рейнджерс».

С тех пор карьеры игроков складывались успешным, но разным образом. Панарин через выступления в «Чикаго» и «Коламбусе» добрался до «Рейнджерс», подписав один из самых крупных контрактов в истории НХЛ. Статистика Артемия была крутой в каждом из его заокеанских сезонов, но до Кубка Стэнли к своему 31 году он пока так и не добрался. А вот Тарасенко, выступавший в течение всей карьеры в НХЛ за «Блюз», Кубок Стэнли над головой уже поднимал.

Учитывая весомые проблемы «Рейнджерс» с потолком зарплат и количество молодых игроков, с которыми необходимо будет перезаключать контракты, довольно сомнительно, что в межсезонье Владимир останется на Бродвее, подписав с клубом многолетний контракт. Скорее всего, их связка с Панариным будет носить локальный временной характер, но как же будет красиво, если за это время он сумеет помочь Артемию всё-таки добраться до самого престижного трофея в клубном хоккее. А там кто знает, что произойдёт в будущем. Самое главное, чтобы Владимира вновь не подвели проблемы со здоровьем, так сильно досаждавшие ему на протяжении последних лет.