Генменеджер «Рейнджерс» сообщил, что Тарасенко дебютирует за команду в ближайшем матче НХЛ

ТАСС, 9 февраля. Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко проведет первый матч за новую команду в ночь на субботу против «Сиэтла». Об этом сообщил генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

В четверг Тарасенко и финский защитник Нико Миккола перешли в «Рейнджерс» из «Сент-Луиса» в результате обмена.

«Это то, к чему мы давно присматривались. Это даст двум новым игрокам немного больше времени, чтобы акклиматизироваться в нашей команде, так что мы очень рады сделать обмен сейчас. Мы включим их в состав завтра», — сказал Друри.

Генеральный менеджер «Рейнджерс» отметил, что общался с российским нападающим команды Артемием Панариным по поводу приобретения Тарасенко. «Выполняя домашнее задание по этой сделке, я быстро поговорил с Артемием. Мы рады видеть Тарасенко в команде и думаем, что он отлично впишется», — рассказал Друри.

Матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Сиэтл» начнется в 3:00 мск.