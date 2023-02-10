Генменеджер «Рейнджерс» сообщил, что Тарасенко дебютирует за команду в ближайшем матче НХЛ
В ночь на субботу команда из Нью-Йорка сыграет дома против «Сиэтла».
В ночь на субботу команда из Нью-Йорка сыграет дома против «Сиэтла».
ТАСС, 9 февраля. Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко проведет первый матч за новую команду в ночь на субботу против «Сиэтла». Об этом сообщил генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.
В четверг Тарасенко и финский защитник Нико Миккола перешли в «Рейнджерс» из «Сент-Луиса» в результате обмена.
«Это то, к чему мы давно присматривались. Это даст двум новым игрокам немного больше времени, чтобы акклиматизироваться в нашей команде, так что мы очень рады сделать обмен сейчас. Мы включим их в состав завтра», — сказал Друри.
Генеральный менеджер «Рейнджерс» отметил, что общался с российским нападающим команды Артемием Панариным по поводу приобретения Тарасенко. «Выполняя домашнее задание по этой сделке, я быстро поговорил с Артемием. Мы рады видеть Тарасенко в команде и думаем, что он отлично впишется», — рассказал Друри.
Матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Сиэтл» начнется в 3:00 мск.
Тарасенко 31 год, он выступал за «Сент-Луис» с 2013 года, в 2019 году стал обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной России нападающий стал серебряным призером чемпионата мира 2015 года. Тарасенко является чемпионом мира среди молодежных сборных (игроки не старше 20 лет) 2011 года. На том турнире он играл вместе с Панариным.