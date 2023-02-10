Вратарь «Тампы» Василевский сыграл первый в сезоне НХЛ матч без пропущенных шайб

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 20, 10.02.2023, 3:00 Тампа-Бэй 5 Колорадо 0

ТАСС, 10 февраля. «Тампа» со счетом 5:0 победила действующего обладателя Кубка Стэнли «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на пятницу.

Шайбы забросили Кори Перри (16-я минута), Брэндон Хэгел (29, 39), Брэйден Поинт (31), Михаил Сергачев (46). Защитник Сергачев забросил седьмую шайбу в сезоне.

Форвард хозяев Никита Кучеров отметился результативной передачей, набрав 76-е очко в текущем сезоне (20 шайб + 56 передач).

Он продлил результативную серию в домашних матчах регулярного чемпионата до 17 игр, что стало клубным рекордом. Предыдущий рекорд также принадлежал Кучерову, он установил его в сезоне-2018/19, набирая очки в 16 домашних встречах подряд. Россиянин лидирует в списке лучших ассистентов текущего сезона, на три передачи опережая Коннора Макдэвида из «Эдмонтона».

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 20, 10.02.2023, 3:30 Айлендерс 5 Ванкувер 6

Вратарь Андрей Василевский впервые в сезоне провел игру без пропущенных шайб, отразив 30 бросков, и был признан первой звездой матча. Всего на его счету 29 игр «на ноль», он является лидером по этому показателю в истории клуба. Голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 27 бросков из 32.

«Тампа» одержала первую победу после двух поражений и идет на третьем месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 68 очков в 51 матче. «Колорадо» проиграло вторую игру подряд и идет третьим в Центральном дивизионе, набрав 58 очков в 50 играх.

В следующем матче «Тампа» 11 февраля сыграет на выезде с «Далласом», «Колорадо» 12 февраля в гостях встретится с «Флоридой». В прошлом сезоне «Тампа» и «Колорадо» играли в финале Кубка Стэнли.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 20, 10.02.2023, 3:00 Флорида 4 Сан-Хосе 1

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин отразил 28 бросков из 34 в домашнем матче с «Ванкувером» (5:6).

Нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов забросил единственную шайбу своей команды в выездном матче с «Флоридой» (1:4), набрав очки в третьей игре подряд. Вратарь хозяев Сергей Бобровский отразил 33 броска из 34 и был признан второй звездой матча.