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08:17 (мск), источник: RT на русском

Василевский впервые не пропустил в матче текущего сезона НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своём льду разгромил «Колорадо Эвеланш».

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Источник: AP 2022

Встреча в Тампе (США) на стадионе «Амали Арена» завершилась со счётом 5:0.

У российского голкипера Андрея Василевского шатаут и 30 отражённых бросков. Таким образом, он впервые не пропустил в матче текущего сезона НХЛ. Россиянин одержал 24 победы в 38 матчах сезона.

Ранее сообщалось, что шайба Кирилла Капризова не помогла «Миннесоте» уйти от крупного поражения в матче с «Вегасом».

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