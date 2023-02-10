Василевский впервые не пропустил в матче текущего сезона НХЛ
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своём льду разгромил «Колорадо Эвеланш».
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своём льду разгромил «Колорадо Эвеланш».
Встреча в Тампе (США) на стадионе «Амали Арена» завершилась со счётом 5:0.
У российского голкипера Андрея Василевского шатаут и 30 отражённых бросков. Таким образом, он впервые не пропустил в матче текущего сезона НХЛ. Россиянин одержал 24 победы в 38 матчах сезона.
Ранее сообщалось, что шайба Кирилла Капризова не помогла «Миннесоте» уйти от крупного поражения в матче с «Вегасом».