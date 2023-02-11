Сказочный дебют! Тарасенко забил первым же броском за «Рейнджерс» с передачи Панарина
Новичок американской команды стал первой звездой матча и уже влюбил в себя заполненный до отказа «Мэдисон Сквер Гарден».
Новичок американской команды стал первой звездой матча и уже влюбил в себя заполненный до отказа «Мэдисон Сквер Гарден».
Мощнейший обмен между «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», в результате которого обладатель Кубка Стэнли 2019 года в составе «музыкантов» Владимир Тарасенко перебрался на Бродвей, где воссоединился со своим партнёром по чемпионской молодёжке Артемием Панариным, оказался главной темой в мировом хоккее по обе стороны океана.
В течение последующих 24 часов североамериканская и российская прессы освещали буквально каждый шаг Владимира в Нью-Йорке, тем более что дровишек в топку подбросил генеральный менеджер «синерубашечников» Крис Друри, сразу же заявивший, что звёздный новичок дебютирует за американскую команду уже в её ближайшем матче с «Сиэтл Кракен».
31-летний Тарасенко, отношения которого с его прежней командой уже давно напоминали притчу о разбитой чашке, которую невозможно сделать целой, не скрывал своего воодушевления после переезда на Бродвей. И в первом же интервью после осуществления обмена поделился эмоциями от воссоединения с Панариным.
«Не было никаких шансов, что я останусь в “Сент-Луисе”. Мне не предложили нового контракта, так что я знал, что меня куда-то обменяют. Я говорил с Артемием, “Рейнджерс” хотели, чтобы я перешёл сюда… Здесь играет один из моих лучших друзей, и у меня есть шанс снова завоевать Кубок», — подчеркнул счастливый новичок «синерубашечников».
Не скрывал своего удовлетворения от знакового приобретения и главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан, моментально отрядивший Тарасенко в ожидаемое звено к Панарину и Мике Зибанеджаду. «Вчера был хороший день для нашей команды. У нас появился человек, умеющий бросать по воротам. В каждом матче мы просим игроков совершать броски вместо того, чтобы делать лишние передачи, и теперь с нами человек, умеющий это делать», — заметил главный тренер парней с Бродвея.
Дебют Тарасенко выпал на домашний матч, и ещё до его начала фанаты «Рейнджерс», как обычно, заполнившие 18-тысячный «Мэдисон Сквер Гарден» до отказа, продолжительными овациями приветствовали появление российского форварда на льду. От первого матча и образования связки с Панариным были действительно большие ожидания, и два россиянина оправдали их уже на третьей минуте встречи.
Неточный пас игрока «Сиэтла» в средней зоне привёл к грубой потере — Панарин подобрал шайбу, закатился в зону нападения и прострелил на пятак, откуда Тарасенко в касание первым же броском поразил ворота Мартина Джонса. С начала матча прошло 2 минуты 49 секунд! Абсолютно сказочный дебют для Владимира.
«Мечта стала реальностью», — написала пресс-служба «Рейнджерс» в социальных сетях, прикрепив фотографию обнимающихся Тарасенко и Панарина.
Тарасенко стал всего четвёртым игроком в истории «Рейнджерс», которому хватило трёх минут с момента дебюта за клуб, чтобы отметиться заброшенной шайбой. За всю многолетнюю историю клуба быстрее были только Норм Лоу (ровно одна минута в 1950 году), Лэйн Ламберт (2 минуты 28 секунд в 1986-м) и Майк Эллисон (2 минуты 44 секунды в 1980-м).
Ещё одним выгодоприобретателем от сделки между «Рейнджерс» и «Блюз» стал второй номер драфта НХЛ — 2019 Каапо Какко. Финский форвард получил в партнёры по команде защитника Нико Микколу, вместе с которым Какко в 2019-м выиграл взрослый чемпионат мира, проходивший в Словакии. 26-летний защитник стал вторым финном в «Рейнджерс» за последние четыре года, если вынести за скобки непродолжительное четырёхматчевое пребывание в основном составе Тармо Реунанена в сезоне-2020/2021.
«Четыре года я ждал, когда в команде появится ещё один финн. У меня всё хорошо в “Рейнджерс”, ведь все мы здесь классные ребята. Но иногда просто приятно поговорить по-фински. К тому же я уже знаю Нико, он отличный парень», — рассказал Какко за несколько часов до матча с «Сиэтлом».
А в игре Каапо упрочил преимущество «Рейнджерс» в счёте, забив 10-й гол в нынешнем сезоне. Результативную передачу на свой счёт записал Филип Хитил, продливший серию с набранными очками до шести матчей. С каждой новой встречей чешский форвард показывает игру всё более высокого уровня, постепенно подкрепляя мнение о том, что он уже является легитимным форвардом топ-6.
Игра у «Рейнджерс» продолжала ладиться, и ещё до ухода на перерыв эффектную комбинацию разыграли два американца — Крис Крайдер и Винс Трочек. 29-летний Трочек по борту прокинул шайбу на 31-летнего Крайдера, тот оперативно совершил обратный пас на соотечественника, который выкатился на пятак и в близком бою переиграл Джонса.
Сразу после перерыва хозяева ещё и реализовали большинство — капитан «Рейнджерс» Джейкоб Труба рикошетом от защитника «Сиэтла» Уилла Боргена довёл счёт до совсем крупного. Но уже через минуту гости смогли отквитать одну шайбу усилиями Оливера Бьёркстранда, сохранив в матче подобие интриги.
В середине второго периода на льду произошёл ещё один максимально интересный и забавный эпизод. Всё тот же Борген, ранее срезавший шайбу в свои ворота, на борту применил силовой приём против Тарасенко. Через несколько секунд Владимир заступился за себя, но тут ему на помощь решил прийти ещё и Панарин. Выступив в роли телохранителя, Артемий атаковал Боргена со спины, за что и получил две минуты штрафного времени.
На старте третьего периода «Рейнджерс» во второй раз в матче использовали большинство — Адам Фокс доставил шайбу на пятак на Крайдера, тот исполнил передачу себе за спину, выведя Мику Зибанеджада на завершающий бросок по пустым воротам. Гости ответили двумя голами за 22 секунды — отличились Джаред Макканн и Брэндон Танев. Но испортить настроение хозяевам это уже не могло.
В концовке защитник «Рейнджерс» Райан Линдгрен забил свой первый гол в нынешнем сезоне, поразив пустые ворота и установив окончательный счёт в матче. «Синерубашечники» продлили победную серию до четырёх матчей, удачно отметив дебют Тарасенко. Теперь уже завтра — в ночь на 12 февраля — команду Галлана ждёт гостевая встреча с «Каролиной». А Тарасенко сегодня признали первой звездой матча, за что он был ещё раз вознаграждён овациями домашних трибун, только теперь уже после завершения встречи. Фанаты «Рейнджерс» очень быстро нашли себе нового героя!
Сергей Емельянов