«Не перестает удивлять»: Малкин опередил Овечкина и достиг величия

Евгений Малкин — официально в числе величайших игроков Национальной хоккейной лиги. В мастерстве и выдающемся таланте российского суперфорварда никогда не было сомнений, но сегодня он прочно вписал свое имя в историю. В матче регулярного чемпионата против «Анахайм Дакс» Джино отметился двумя голевыми передачами и достиг отметки в 1200 очков в карьере.

Сначала Евгений ассистировал Пьеру-Оливье Жозефу на дубль, а затем помог отличиться Брайану Расту.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/CMbUWDZBUsQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь Джино входит в число 50 лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ. По очкам россиянин догнал Дино Сиссарелли (608 голов и 592 передачи в 1232 матчах) и разделил с ним место в топ-50. Среди действующих игроков лиги Евгений — только четвертый, кому удалось добраться до отметки в 1200 очков. Но по скорости достижения этой цели Малкин — второй. Первоклассному российскому центрфорварду потребовалось всего лишь 1032 матча. Быстрее Джино «отстрелялся» только его одноклубник Сидни Кросби (927). Александр Овечкин (1200 очков в 1072 матчах) и Патрик Кейн (1200 очков в 1130 матчах) остались позади.

«1200 очков — это очень большое число. Этот результат является примером стабильности. Чтобы добраться до этой отметки, нужно каждый год набирать очки. Юбилей Джино показывает, как он работал и работает на протяжении этих лет. Он по-прежнему показывает высокую скорость. Даже в его возрасте. Это говорит о многом. Уверен, что очков могло быть еще больше, если бы не травмы», — сказал Сидни Кросби в ходе специального поздравления в адрес Малкина.

Великолепный канадец правильно подчеркнул две детали в отношении своего одноклубника. Первая — это здоровье. Страшно представить, на какой вершине сейчас бы находился россиянин, если бы не травмы, которые помешали ему полностью раскрыть весь потенциал. Без преувеличения — Джино мог бы оказаться на уровне Сидни Кросби и даже Марио Лемье.

Вторая деталь — это возраст. Евгению Малкину в июле исполнится 37 лет, но это не мешает россиянину быть суперэффективным. В 51 матче текущего розыгрыша «регулярки» Джино набрал 54 очка — это больше, чем один балл за игру в среднем! Кроме того, Евгений часто выбивает по 2 и более очков за один матч.

Встреча с «Анахаймом» стала для него уже 323-й в карьере, в которой он набрал более одного балла. По этому показателю Малкин постепенно уходит в отрыв от Кейна (321) и занимает чистое третье место среди действующих игроков НХЛ. Впереди все те же — Кросби (438 матчей) и Овечкин (412).

«Поздравляем, Джино! Ты не перестаешь нас удивлять», — поздравила россиянина пресс-служба НХЛ.

Нас тоже.

До конца регулярного чемпионата «Питтсбургу» осталось провести 31 матч. Если Евгений Малкин и дальше продолжит следовать графику «минимум 1 балл за игру», то сможет подняться еще на 9 позиций и вплотную приблизиться к топ-40 в списке лучших бомбардиров. А на следующий сезон вполне реально поставить планку 1300 очков. Вперед, Джино!