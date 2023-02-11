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10:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Малкин вошел в число 50 лучших бомбардиров в истории НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин вошел в число 50 лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

ПиттсбургНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Во время встречи с «Анахайм Дакс» форвард совершил две голевые передачи. Таким образом, он достиг отметки в 1200 очков по системе «гол плюс пас» за карьеру в лиге и сравнялся по этому показателю с канадцем Дино Сиссарелли.

Во время загрузки произошла ошибка.

Малкину понадобилось 1032 матча, чтобы набрать 1200 очков. Среди действующих игроков НХЛ быстрее этого добивался только канадец Сидни Кросби, также выступающий за «Питтсбург». На третьем месте находится капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин.

31 декабря Малкин вышел на второе место в списке лучших российских бомбардиров НХЛ. Первую строчку рейтинга удерживает Овечкин, в активе которого 1464 очка (812 шайб и 652 передач).

Малкин выступает в НХЛ с 2006 года. На протяжении всей карьеры он играет за «Питтсбург». Вместе с командой россиянин трижды выигрывал Кубок Стэнли.

Анахайм
3:6
1:3, 0:1, 2:2
Питтсбург
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