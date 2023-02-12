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00:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Тампа» обыграла «Даллас» благодаря 28 сейвам Василевского

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Тампа-Бэй
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Источник: Reuters

Встреча в Далласе завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился Энтони Сирелли (31-я и 60-я минуты), еще одна шайба на счету Брэндона Хагеля (60). У хозяев отличился Джейми Бенн (33).

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 бросков. На счету форварда гостей Никиты Кучерова одна результативная передача за 22 минуты 9 секунд. Его одноклубники нападающий Владислав Наместников и защитник Михаил Сергачев очков не набрали, проведя на льду 10 минут 53 секунды и 22 минуты 9 секунд соответственно. Форвард «Далласа» Денис Гурьянов сыграл 9 минут 18 секунд.

«Тампа», набрав 70 очков в 52 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Даллас» с 70 очками после 54 игр лидирует в Центральном дивизионе. В следующем матче «молнии» 14 февраля на выезде сыграют против «Колорадо Эвеланш», «Старз» в тот же день примут «Бостон Брюинз».

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Даллас
1:3
0:0, 1:1, 0:2
Тампа-Бэй
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