«Тампа» обыграла «Даллас» благодаря 28 сейвам Василевского

Встреча в Далласе завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился Энтони Сирелли (31-я и 60-я минуты), еще одна шайба на счету Брэндона Хагеля (60). У хозяев отличился Джейми Бенн (33).

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 бросков. На счету форварда гостей Никиты Кучерова одна результативная передача за 22 минуты 9 секунд. Его одноклубники нападающий Владислав Наместников и защитник Михаил Сергачев очков не набрали, проведя на льду 10 минут 53 секунды и 22 минуты 9 секунд соответственно. Форвард «Далласа» Денис Гурьянов сыграл 9 минут 18 секунд.