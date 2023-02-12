Исторический покер Панарина принес «Рейнджерс» победу над «Каролиной»

Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась со счетом 6:2 (1:0, 1:2, 4:0) в пользу гостей. В составе победителей покер оформил российский нападающий Артемий Панарин (38-я, 45-я, 56-я и 59-я минуты), еще по одной шайбе забросили Мика Зибанежад (14), которому ассистировал Панарин, и Каапо Какко (58). У «Каролины» отличились Теуво Терявяйнен (27) и Еспери Котканиеми (30).