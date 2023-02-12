Исторический покер Панарина принес «Рейнджерс» победу над «Каролиной»
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась со счетом 6:2 (1:0, 1:2, 4:0) в пользу гостей. В составе победителей покер оформил российский нападающий Артемий Панарин (38-я, 45-я, 56-я и 59-я минуты), еще по одной шайбе забросили Мика Зибанежад (14), которому ассистировал Панарин, и Каапо Какко (58). У «Каролины» отличились Теуво Терявяйнен (27) и Еспери Котканиеми (30).
Артемий Панарин, признанный первой звездой матча, благодаря покеру забросил свои 200-ю, 201-ю, 202-ю и 203-ю шайбы в карьере в чемпионатах НХЛ соответственно. Отметившись 201-м голом, Панарин обошел Валерия Каменского (200 голов в 637 матчах) и занял чистое 17-е место среди лучших российских снайперов в истории лиги.
Форвард «Рейнджерс» Владимир Тарасенко очков не набрал. Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился голевой передачей.
«Рейнджерс» одержали пятую победу в чемпионате подряд. «Харрикейнз» потерпели первое поражение после семи побед кряду.
В другом матче дня «Колорадо Эвеланш» одолел «Флориду Пантерз» (5:3). Российский голкипер «лавин» Александр Георгиев отразил 42 броска из 45. Вратарь «пантер» Сергей Бобровский совершил 45 сейвов после 49 бросков в створ.