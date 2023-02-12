Панарин! Панарин! Панарин! Панарин! Первый покер русской суперзвезды в НХЛ

Столько красивого и пафосного было сказано за несколько дней по поводу российского дуэта «Рейнджерс» Артемий Панарин — Владимир Тарасенко, что даже самый медийный хоккеист мира Александр Овечкин временно отошел на второй план. Но красивая история воссоединения двух старинных друзей в одной тройке после обмена Тарасенко из «Сент-Луиса» продлилась всего полторы игры. Главный тренер ньюйоркцев Жерар Галлан посреди встречи против «Каролины» переформатировал ударные звенья, отправив Панарина в сочетание к Винсу Трочеку и Джимми Веси.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/kGnJQh4IgUo" title="NHL Highlights | Rangers vs. Hurricanes - February 11, 2023" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Тренерский ход сработал почти сразу, хотя энергии у хоккеистов «Рейнджерс», проводивших второй матч за два дня, было маловато. Особенно на фоне мощной «Каролины». Декабристы, как известно, разбудили Герцена. Галлан — Панарина.

Сначала россиянин забросил свою 200-ю шайбу в НХЛ, прервав серию из восьми матчей без голов, и сравнял счет.

Круглая цифра в другой день могла стать главным моментом матча, но не сегодня. Разогнавшегося Панарина было не остановить. Без уверенных действий вратаря Ярослава Галака у «Рейнджерс» могли возникнуть проблемы, но ветеран подтащил команду в ключевых эпизодах. От того, что «Каролина» продолжительные отрезки доминировала на льду, толку не было. Картина до мельчайших деталей напомнила то, что происходило в серии второго раунда Кубка Стэнли с участием этих соперников прошлой весной. Операция по отработке инстинкта киллера у своей команды для главного тренера Рода Бриндамора пока продвигается с большими трудностями. Панарин, который в плей-офф был малозаметен, на этот раз издевался над гостями как хотел.

В третьем периоде он забил трижды и оформил свой первый покер в НХЛ! Причем визуально ему это далось настолько легко, что оставалось только удивляться, почему у него так мало заброшенных шайб в нынешнем регулярном чемпионате.

Наверное, Галлан еще не раз попробует объединить двух российских форвардов. Он в этом плане гибкий тренер и знает, когда нужно взбодрить команду. Сейчас понятно только одно — Панарин в тройке с Зибанежадом вспахивает только временами. Не случайно, что в прошлом сезоне он зажигал в звене с Райаном Строумом, а со шведом пересекался в основном в ударной бригаде большинства. Трочек тоже не панацея, но ему в силу своего статуса не позволено тянуть одеяло на себя.

Тарасенко во втором матче после обмена был малозаметен. Очевидно, что ему потребуется время, чтобы привыкнуть к новой системе и партнерам. Пока он явно не в той форме, чтобы тащить за собой «Рейнджерс». Но если именно его приход положительно отразился на Панарине, то от сделки с «Сент-Луисом» ньюйоркцы сразу начали крупно выигрывать.